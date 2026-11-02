Ταϊρί: «Έχουμε την ποιότητα να προσαρμοστούμε σε κάθε αντίπαλο – Μόνο καλύτεροι μπορούμε να γίνουμε»

Ο Μπριν Ταϊρί μίλησε ενόψει της ευρωπαϊκής αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Ρόμα, αναφερόμενος στην αγωνιστική ταυτότητα του Δικεφάλου αλλά και στην αμυντική βελτίωση της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και την αναμέτρηση με τη Ρόμα, με τον Μπριν Ταϊρί να στέκεται στα στοιχεία που θα κρίνουν την έκβαση του αγώνα. Ο Αμερικανός γκαρντ υπογράμμισε την ανάγκη περιορισμού του γρήγορου παιχνιδιού των Ιταλών, ενώ εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον Αντρέα Τρινκιέρι και τους συμπαίκτες του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αμυντική εικόνα που παρουσιάζει ο Δικέφαλος στα τελευταία παιχνίδια, τονίζοντας πως η ομάδα βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία εξέλιξης και πως το γεγονός ότι μπορεί να παίρνει νίκες μέσα από την άμυνά της αποτελεί ιδιαίτερα θετικό στοιχείο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την αναμέτρηση με τη Ρόμα:

«Είναι ακόμη ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Πρέπει να ελέγξουμε το παιχνίδι τους στον αιφνιδιασμό, τόσο μετά από εύστοχα όσο και μετά από άστοχα σουτ, και να περιορίσουμε τα λάθη μας, ώστε να μην τους επιτρέψουμε να τρέξουν και να εκτελέσουν τρίποντα όπως θέλουν. Όπως είπα, διαθέτουν μεγάλη επιθετική ποιότητα, οπότε πρέπει να προσπαθήσουμε να τους περιορίσουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Παράλληλα, όμως, πρέπει να παίξουμε το δικό μας παιχνίδι, με ρυθμό και δημιουργία».

Για την αγωνιστική ταυτότητα του ΠΑΟΚ και την αποτελεσματικότητα στην άμυνα:

«Νομίζω ότι είναι ακόμη νωρίς. Εξακολουθούμε να εξελισσόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι κάθε μέρα. Όπως είπατε, είναι πολύ θετικό να βλέπουμε ότι μπορούμε να κερδίζουμε παιχνίδια μέσα από την άμυνά μας και όχι μόνο επειδή είμαστε εξαιρετικοί επιθετικά, καθώς έχουμε το ταλέντο να είμαστε μια τέτοια ομάδα.

Όσο προχωρά η σεζόν, πιστεύω ότι θα βελτιωνόμαστε, όπως θα βελτιώνεται και η άμυνά μας, καθώς θα προσθέτουμε νέα συστήματα και θα αντιμετωπίζουμε νέες προκλήσεις. Βρισκόμαστε μόλις στις αρχές Νοεμβρίου, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης».

Για το αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να προσαρμόζεται σε διαφορετικά στυλ παιχνιδιού:

«Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, πρώτα απ' όλα, στο πλάνο που μας παρουσιάζει ο προπονητής για κάθε παιχνίδι, αλλά και στους συμπαίκτες μου.

Πιστεύω ότι διαθέτουμε την επιθετική ποιότητα και την ικανότητα να αντιδρούμε σε όσα διαφορετικά προσπαθούν να κάνουν οι αντίπαλοί μας και να βρίσκουμε τρόπους να τους σταματήσουμε. Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό, αλλά ξέρω ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι, θα δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και θα προσπαθούμε να παίρνουμε τη νίκη».

Για το εντυπωσιακό κάρφωμά του απέναντι στον Ηρακλή:

«Είδα έναν ανοιχτό διάδρομο προς το καλάθι και ήταν μια ευκαιρία να τελειώσω τη φάση. Όπως γνωρίζει αρκετός κόσμος, είμαι αρκετά αθλητικός παίκτης, οπότε ξέρω ότι ήταν έκπληξη για όλους! Αλλά αυτό είναι μέρος του παιχνιδιού μου και κάτι που μπορώ να κάνω».