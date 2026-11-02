Ραζνάτοβιτς: «Φέτος το καλοκαίρι κάτι άλλαξε στην Θεσσαλονίκη»

Ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, βρέθηκε στην Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι του Άρη με τον Παναθηναϊκό και αποθεώσε τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης για την φετινή προσπάθειά τους.

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού (101-91) στο Nick Galis Hall, στα πλαίσια της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Στο γεμάτο γήπεδο βρέθηκε και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, που είναι ο μάνατζερ των Τρινκιέρι και Σπανούλη, μεταξύ άλλων.

Ο γνωστός ατζέντης αποκάλυψε μεταξύ άλλων ότι είχε πάνω από 20 χρόνια να βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για αγώνα του Άρη, και αποθέωσε την αλλαγή που έφεραν στην πόλη οι δύο μεγάλες ομάδες της.

Όσα ανέφερε στο Instagram o Ραζνάτοβιτς:

«Υπήρξε μια εποχή, τη δεκαετία του 1990, κατά την οποία η Θεσσαλονίκη αποτελούσε μία από τις αδιαμφισβήτητες πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η πόλη ζούσε και ανέπνεε για το άθλημα, με τους δύο "γίγαντές" της, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να βρίσκονται στο επίκεντρο. Στη συνέχεια, σταδιακά, εκείνες οι ένδοξες μέρες ξεθώριασαν και το μπάσκετ υψηλού επιπέδου έγινε σπάνιο φαινόμενο στην πόλη.

Φέτος το καλοκαίρι, ωστόσο, κάτι άλλαξε. Τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ δημιούργησαν εξαιρετικές ομάδες, υπό την καθοδήγηση δύο προπονητών τους οποίους εκπροσωπούμε: του Βασίλη Σπανούλη και του Αντρέα Τρινκιέρι.

Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που, έπειτα από 23 χρόνια, βρέθηκα ξανά στις κερκίδες σε εντός έδρας αγώνα του Άρη – για πρώτη φορά μετά από εκείνον τον ιστορικό ευρωπαϊκό τελικό εναντίον της Πρόκομ, το 2003.

Οφείλω να ομολογήσω ότι τόσο το παιχνίδι όσο και η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά. Απόλαυσα κάθε στιγμή, όπως άλλωστε και ολόκληρη τη σύντομη παραμονή μου στη Θεσσαλονίκη. Ορισμένες αναμνήσεις από το μπάσκετ δεν σβήνουν ποτέ πραγματικά».