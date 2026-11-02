Φενέρμπαχτσε: Προφορική συμφωνία με Κονσεϊσάο – Αναμένεται στη Πόλη για τις υπογραφές

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Μια ανάσα από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Φενέρμπαχτσε φέρεται να βρίσκεται ο Σέρτζιο Κονσεϊσάο, με τα τουρκικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για συμφωνία επί της αρχής και την πορτογαλική «A Bola» να μεταφέρει τις πληροφορίες για τις προχωρημένες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως μπαίνει το θέμα του νέου προπονητή της Φενέρμπαχτσε, με τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο να αποτελεί πλέον το μεγάλο φαβορί για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του τουρκικού συλλόγου.

Σύμφωνα με σημερινό (2/11) δημοσίευμα του τουρκικού HT Spor, η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε κατέληξε στην επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού, τον οποίο έχει ήδη προσκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι τελικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η άφιξή του στην Τουρκία αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ αναπαράχθηκε από αρκετά τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ενώ η είδηση πέρασε και τα σύνορα της χώρας, φτάνοντας στον πορτογαλικό Τύπο.

Η πορτογαλική «A Bola», επικαλούμενη τα τουρκικά δημοσιεύματα, αναφέρει ότι οι δύο πλευρές έχουν φτάσει σε συμφωνία επί της αρχής, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την επισημοποίηση της συνεργασίας.

Ο ρόλος του Ζόρζε Ζεσούς και το παρασκήνιο της επιλογής

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παρασκήνιο που μεταφέρει η «A Bola» σχετικά με τη διαδικασία επιλογής του νέου προπονητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκικής «Fanatik», τις οποίες επικαλείται η πορτογαλική εφημερίδα, οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε φέρονται να επικοινώνησαν με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Ζόρζε Ζεσούς, ζητώντας τη γνώμη του για τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Ο έμπειρος Πορτογάλος τεχνικός φέρεται να εισηγήθηκε θετικά για τον συμπατριώτη του, ενισχύοντας την υποψηφιότητά του για τον πάγκο του συλλόγου.

Παράλληλα, η «A Bola» σημειώνει ότι η Φενέρμπαχτσε είχε εξετάσει και την περίπτωση του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, πριν στραφεί προς τη λύση του Κονσεϊσάο.

Εκκρεμεί η επίσημη ανακοίνωση

Παρά την αισιοδοξία που αποτυπώνεται στα δημοσιεύματα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη Φενέρμπαχτσε για την πρόσληψη του 51χρονου προπονητή.

Επίσης, δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια του ενδεχόμενου συμβολαίου του ή τις οικονομικές απολαβές του.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, ο Κονσεϊσάο θα εργαστεί για πρώτη φορά στο τουρκικό πρωτάθλημα, προσθέτοντας έναν ακόμη σταθμό στην πλούσια προπονητική του διαδρομή. Ο 51χρονος τεχνικός ξεκίνησε την καριέρα του από την Ολιανένσε το 2012, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στις Ακαντέμικα, Μπράγκα και Βιτόρια Γκιμαράες, πριν μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ.

Το 2017 ανέλαβε την Πόρτο, με την οποία κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Πορτογαλίας και τέσσερα Κύπελλα, χτίζοντας τη φήμη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού και ανταγωνιστικού προπονητή. Ακολούθησαν η Μίλαν στην Ιταλία, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Σούπερ Καπ το 2025, και η Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία.

Η εσωτερική ψηφοφορία και η διαφορετική εικόνα του A Spor

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η επιλογή του Πορτογάλου τεχνικού δεν φαίνεται να ήταν εξαρχής ομόφωνη στο εσωτερικό της Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με προηγούμενο ρεπορτάζ του τουρκικού A Spor, πραγματοποιήθηκε εσωτερική ψηφοφορία μεταξύ των διοικητικών στελεχών του συλλόγου, στην οποία ο Αϊκούτ Κοτσαμάν φέρεται να συγκέντρωσε οκτώ ψήφους, έναντι πέντε του Σέρτζιο Κονσεϊσάο.

Η συγκεκριμένη πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τον σύλλογο, ωστόσο παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς αποτυπώνει τις διαφορετικές απόψεις που φέρεται να υπήρχαν στη διοίκηση σχετικά με την επιλογή του νέου προπονητή.