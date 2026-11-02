Άμυνα από γρανίτη: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός τις κορυφαίες επιδόσεις στην Ευρώπη!

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Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν δεχθεί μόλις τέσσερα γκολ στο πρωτάθλημα, επίδοση που τους κατατάσσει στο ίδιο επίπεδο με την Πόρτο, ανάμεσα στις ομάδες που ξεχωρίζουν για την ανασταλτική τους λειτουργία στα 16 κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι δύο ελληνικοί σύλλογοι αποδεικνύουν μέσα από τους αριθμούς πως η εύρυθμη αμυντική λειτουργία αποτελεί βασικό συστατικό της αγωνιστικής τους εικόνας.

Μάλιστα, η παρουσία των δύο «αιωνίων» δίπλα σε συλλόγους όπως οι Πόρτο, Άρσεναλ και Ατλέτικο Μαδρίτης αναδεικνύει τη σημασία της συγκεκριμένης επίδοσης.

Οι «πράσινοι» με 20 γκολ στο ενεργητικό τους συνδυάζουν την παραγωγικότητα στην επίθεση με την συνέπεια στην άμυνα. Ένας από τους πλέον βασικούς λόγους που η ομάδα του Τζέικομπο Νίστρουμ έχει κάθε δικαιώμα στην τρέχουσα σεζόν να κάνει όνειρα τίτλου.



Οι «ερυθρόλευκοι» από την πλευρά τους έχουν δεχθεί τον ίδιο αριθμό τερμάτων, ωστόσο έχουν πετύχει μέχρι στιγμής 15 γκολ.

Από εκεί και πέρα η Πόρτο, αποτελεί ξεχωριστή περίπτωση κάνοντας επίδειξη ισχύος στο πορτογαλικό πρωτάθλημα 10 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και συνολικό απολογισμό τερμάτων 25-4!

Αναλυτικά οι κορυφαίες άμυνες στα 16 καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης βάσει του ranking της UEFA.