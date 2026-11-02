Τον κακό σας τον καιρό κύριοι μετεωρολόγοι

Εκτέθηκαν οι μετεωρολόγοι που προέβλεπαν καταιγίδες και ζητούσαν… κιβωτούς για να προστατευτεί ο κόσμος, με αποτέλεσμα να αποθαρρυνθούν πολλοί απ’ το να πάνε στα γήπεδα.

Αθήνα και Θεσσαλονίκη φιλοξένησαν σημαντικούς αγώνες την Κυριακή. Ειδικά σε ΟΑΚΑ και Τούμπα, το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό. Ο κόσμος ήθελε να πάει, να δει ποδόσφαιρο. Το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ εκ των πραγμάτων ως ντέρμπι, αλλά και το ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης μετά την αντίδραση του Δικέφαλου στο Κύπελλο.

Αυτό που άκουγαν οι φίλαθλοι εδώ και μέρες, ήταν αποθαρρυντικό. Ακραία καιρικά φαινόμενα, καταιγίδες, θα… ανοίξουν οι ουρανοί και δε θα κλείνουν με τίποτα. Λογικό να το ξανασκεφτεί ο κάθε φίλαθλος. Ακόμη πιο λογικό, πολλοί να αποφασίσουν να μην πάνε γήπεδο.

Τελικά και στις δύο πόλεις, ούτε… κιβωτός χρειάστηκε για τη μετακίνηση, ούτε καν ομπρέλα να ανοίξει. Οι μετεωρολόγοι έπεσαν έξω, όμως τον κόσμο πρόλαβαν να τον τρομοκρατήσουν. Ειδικά τους φιλάθλους, τους αποθάρρυναν τελείως απ’ το να πάνε στο γήπεδο.

Σκεφτείτε πώς αισθάνθηκαν οι φίλαθλοι που έχασαν δύο τέτοια ματς. Παναθηναϊκοί δεν είδαν την ομάδα τους να θριαμβεύει στο ντέρμπι, τους στέρησαν τη συμμετοχή σε μια γιορτή. Αλλά και οι ΠΑΟΚτσήδες έχασαν ένα ματς που δίνει ξεχωριστή χαρά, καθώς είχε συγκινήσεις και τελικά νίκη στο 87’.

Πάλι καλά που πήγαν και τόσοι που πήγαν. Ειδικά στο ΟΑΚΑ δεκάδες χιλιάδες, όμως θα μπορούσαν να είναι ακόμη περισσότεροι. Χωρίς καμία αμφιβολία. Αλλά όταν σε κάνουν να περιμένεις με το κινητό σφιχτά στο χέρι, για το μήνυμα του 112 να πας σε… καταφύγιο προκειμένου να αποφύγεις την καταιγίδα, τότε σίγουρα δε φταις εσύ. Φταίνε αυτοί που προβλέπουν και κινδυνολόγησαν για να είναι σίγουροι.

Αποτυγχάνοντας στο να κάνουν τη δουλειά τους ουσιαστικά. Δηλαδή να προβλέπουν – με περιθώριο λάθους φυσικά – τον καιρό. Για να ξέρει ο κόσμος τι θα αντιμετωπίσει. Τελικά τους προετοίμασαν να είναι με αδιάβροχα, ομπρέλες, γαλότσες, για να βλέπουν στην τηλεόραση τον Νίστρουπ με κοντομάνικο και μοναδική υγρασία των ιδρώτα των αθλητών.

