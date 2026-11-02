Παναθηναϊκός: Τον οδηγεί η δύναμη της έδρας

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Ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε σε παράσταση για έναν ρόλο το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 στο ΟΑΚΑ και συνεχίζοντας την εντυπωσιακή του πορεία στη φετινή Stoiximan Super League, με την έδρα του να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «όπλα» του.

Οι «πράσινοι» κυριάρχησαν ολοκληρωτικά απέναντι στην Ένωση, δημιούργησαν πολλές ευκαιρίες και θα μπορούσαν να έχουν φτάσει σε μια ακόμη πιο ευρεία νίκη, αφού σημάδεψαν δύο φορές τα δοκάρια και δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά.

Με αυτό το αποτέλεσμα, το «Τριφύλλι» έφτασε τις 8 νίκες στις πρώτες 9 αγωνιστικές, συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς και διατηρώντας την πρωτοπορία στον βαθμολογικό πίνακα.

Παράλληλα, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά πως το Ολυμπιακό Στάδιο αποτελεί φέτος μια πραγματική έδρα, στην οποία οι αντίπαλοι δυσκολεύονται αφάνταστα να ανταποκριθούν.

Συγκεκριμένα, η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ μετρά πλέον 5 νίκες σε ισάριθμες εντός έδρας αναμετρήσεις, έχοντας επικρατήσει απέναντι σε Κηφισιά, ΠΑΟΚ, Παναιτωλικό, Asteras AKTOR και ΑΕΚ.

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο, ωστόσο, αφορά την επιθετική παραγωγικότητα των «πρασίνων», οι οποίοι έχουν σημειώσει 16 γκολ στα πέντε αυτά παιχνίδια, με μέσο όρο 3.2 τέρματα ανά αναμέτρηση!

Μάλιστα, η συγκεκριμένη επίδοση θα μπορούσε να είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει δημιουργήσει πληθώρα ευκαιριών, με αρκετές προσπάθειες να σταματούν στα δοκάρια ή να μην καταλήγουν στα δίχτυα.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως ανάμεσα στις πέντε εντός έδρας νίκες βρίσκονται δύο ντέρμπι, απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη αξία στο απόλυτο της ομάδας.

Το ΟΑΚΑ έχει εξελιχθεί σε πραγματικό «φρούριο» για τον Παναθηναϊκό, με το σύνολο του Νίστρουπ να συνδυάζει την αποτελεσματικότητα με το επιθετικό ποδόσφαιρο και να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τη δυναμική της έδρας του.

Αναλυτικά οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού: