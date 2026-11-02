Στροφή στον Ολυμπιακό για τον ΠΑΟΚ, συνέχισε με ατομικό ο Λουσέ

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Ο ΠΑΟΚ μετά τη νίκη επί του Αστέρα στρέφει την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο, με τον Τομ Λουσέ να συνεχίζει με ατομικό, ενώ Πέλκας και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Δικέφαλος:

Μετά τη νίκη επί του Asteras Aktor, το πρόγραμμα είχε πρωινή προπόνηση για το αγωνιστικό τμήμα του Δικεφάλου, το οποίο στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο ντέρμπι στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Όσοι ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα του κυριακάτικου αγώνα, ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης στην πισίνα.

Για τους υπόλοιπους η προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδι κατοχής και ολοκληρώθηκε με δίτερμα σε περιορισμένο χώρο.

Αναφορικά με το ιατρικό δελτίο, οι Πέλκας και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία, ενώ ο Λουσέ έκανε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο.