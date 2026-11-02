Καρφιά Βίτορ Περέιρα για Νότιγχαμ Φόρεστ: “Με απέλυσαν με e-mail”!

Σε συνέντευξη του στο Athletic, ο Πορτογάλος τεχνικός εξέφρασε την ενόχληση του με τον τρόπο που ο αγγλικός σύλλογος του έδειξε την πόρτα της εξόδου.

Την… ενόχληση του για τον τρόπο που η Νότιγχαμ Φόρεστ έλυσε την συνεργασία μαζί του, εξέφρασε σε συνέντευξη του στο Athletic ο Βίτορ Περέιρα. Ο αγγλικός σύλλογος απέλυσε τον Πορτογάλο τεχνικό το βράδυ της 30ης Ιουνίου μέσω e-mail, δύο λεπτά πριν εκπνεύσει ένας ειδικός όρος που επέτρεπε στην Νότιγχαμ να λύσει τη συνεργασία μαζί, κάτι που ενόχλησε τον παλιό προπονητή του Ολυμπιακού: “Ήταν μία απόλυτη έκπληξη. Ποτέ δεν είχα ακούσει κάτι που θα με έκανε να πιστέψω ότι δεν είναι ικανοποιημένοι μαζί μου. Στην τελική είχαν κάθε δικαίωμα να αποφασίσουν τι είναι καλό για τον σύλλογο.

Αυτό που δεν ήταν σωστό ήταν ο τρόπος που του έκαναν. Αυτό ήταν το μόνο που δεν ήταν δίκαιο. Στέλνοντας ένα e-mail, δύο λεπτά πριν τα μεσάνυχτα κι ενώ είχαμε προετοιμάσει τα πάντα για την καλοκαιρινή προετοιμασία.

Αν μου έλεγαν ότι είχαν βρει μία άλλη ευκαιρία, θα το δεχόμουν. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχω αρκετή εμπειρία δουλεύοντας σε διαφορετικές χώρες, με διαφορετικές κουλτούρες και ξέρω ότι κάποιες φορές το ποδόσφαιρο είναι έτσι.

Τέλος πάντων. Δεν είμαι ο άνθρωπος που θα κουβαλάει μαζί του το παρελθόν, προτιμώ να ζω το παρόν”, σχολίασε ο Βίτορ Περέιρα, ο οποίος ερωτηθείς για τη σχέση του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον χαρακτήρισε ως: “καλό… επαγγελματία, με σεβασμό”.