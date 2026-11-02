Άρης: Η «καυτή» ατμόσφαιρα και οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τη νίκη επί του Παναθηναϊκού (vid)

Η παρακάμερα της ΚΑΕ Άρης κατέγραψε όλα όσα συνέβησαν στο κατάμεστο Παλέ, από την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα και το συγκλονιστικό φινάλε του ντέρμπι μέχρι το ξέσπασμα χαράς για τη σπουδαία νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Μια βραδιά γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές συγκινήσεις έζησαν όσοι βρέθηκαν στο Αλεξάνδρειο για την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναθηναϊκό, με τους «κιτρινόμαυρους» να πανηγυρίζουν μια σπουδαία νίκη μπροστά στον κόσμο τους.

Η ΚΑΕ Άρης δημοσίευσε την παρακάμερα της αναμέτρησης, μεταφέροντας όλα όσα δεν έδειξε ο τηλεοπτικός φακός. Από το κατάμεστο Παλέ και την εκρηκτική ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλαθλοι, μέχρι την αγωνία των τελευταίων λεπτών ενός πραγματικού ντέρμπι και τους ξέφρενους πανηγυρισμούς που ακολούθησαν το τελευταίο σφύριγμα.

Οι αντιδράσεις από τον πάγκο, η ένταση στις εξέδρες και το ξέσπασμα χαράς παικτών και φιλάθλων συνθέτουν το σκηνικό μιας ξεχωριστής βραδιάς για τον Άρη, με την παρακάμερα να αποτυπώνει τον παλμό και τα συναισθήματα της μεγάλης νίκης.