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STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Nova Sports Prime / Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
9η αγωνιστική
Ατρόμητος
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
2 0
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Βόλος Elabet
ΒΟΛΟΣ ELABET
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Διαιτητης
  • Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
  • VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοι
  • Ηλίας Κωνσταντίνου (Λευκάδος)
  • Αργύριος Ντάβελας (Μακεδονίας)
Τεταρτος
  • Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
Σκορερς
  • 27' Σερζίνιο
  • 67' Περέα
  • 90' Τσαντίλας
Κιτρινες καρτες
  • 63' Μουντές
Κιτρινες καρτες
  • 37' Μπούρνιτς
  • 45' Ουρτάδο
  • 73' Κάργας
  • 89' Γρόσδης
Κοκκινες καρτες
  • 50' Μπούρνιτς
  • 80' Φουρτάδο

Live: Ατρόμητος - Βόλος Elabet

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