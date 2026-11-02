Live: Ατρόμητος - Βόλος Elabet

LIVE LIVE
STOIXIMAN SUPER LEAGUE
Nova Sports Prime / Δημοτικό Στάδιο Περιστερίου
9η αγωνιστική
9η αγωνιστική
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
2 0
<% getScoreHome(1480911) %> <% getScoreAway(1480911) %>
ΒΟΛΟΣ ELABET
Διαιτητης
- Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)
- VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), AVAR: Σπυρίδων Ζαμπαλάς (Ηπείρου)
Βοηθοι
- Ηλίας Κωνσταντίνου (Λευκάδος)
- Αργύριος Ντάβελας (Μακεδονίας)
Τεταρτος
- Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)
Σκορερς
- 27' Σερζίνιο
- 67' Περέα
- 90' Τσαντίλας
Κιτρινες καρτες
- 63' Μουντές
Κιτρινες καρτες
- 37' Μπούρνιτς
- 45' Ουρτάδο
- 73' Κάργας
- 89' Γρόσδης
Κοκκινες καρτες
- 50' Μπούρνιτς
- 80' Φουρτάδο