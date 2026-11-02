Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:
Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):
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Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).
Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.
Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.
Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.
Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4.
Οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός για όσους ταξιδέψουν για το ματς με τη Ρεν
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Αναλυτικά η ανακοίνωση: