Οδηγίες της ΠΑΕ Ολυμπιακός για όσους ταξιδέψουν για το ματς με τη Ρεν

Ανακοίνωση, με την οποία έδωσε οδηγίες στους οπαδούς που θα ταξιδέψουν στην Γαλλία για το ματς στο Europa League κόντρα στη Ρεν, εξέδωσε ο Ολυμπιακός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



Κατόπιν οδηγιών από την Γαλλική αστυνομία, ενόψει του αγώνα με την Stade Rennais, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει τους φιλάθλους μας για τα εξής:



Όσοι φίλαθλοί μας έχουν αγοράσει εισιτήριο των 22€ και έχουν παραλάβει voucher, θα πρέπει να το ανταλλάξουν με εισιτήριο του αγώνα στο παρακάτω σημείο στις 4/11 από τις 13:00 έως τις 15:30, (τοπική ώρα):



Βar La Piste on Mail Francois Mitterand



Από τις 15:00 (τοπική ώρα) οι φίλαθλοί μας θα μπορούν να ξεκινήσουν από το σημείο συνάντησης και με συνοδεία της Γαλλικής Αστυνομίας να οδηγηθούν πεζή προς το γήπεδο (περίπου 25 λεπτά απόσταση).



Όσοι φίλαθλοι προμηθεύτηκαν εισιτήρια των 75€, θα μπορούν να πάνε απευθείας στο γήπεδο, αλλά δεν θα πρέπει να φέρουν διακριτικά την ομάδας μας για την ασφάλειά τους.



Απαγορεύονται τα βεγγαλικά και η χρήση τους θα οδηγήσει σε σύλληψη.



Οι πληρωμές στο γήπεδο γίνονται μόνο με τη χρήση κάρτας.



Οι τσάντες που επιτρέπονται είναι μεγέθους Α4.