Ματέι Λουτσέσκου: «Ο πατέρας μου δεν απολαμβάνει όσο θα έπρεπε τις νίκες του»

Σε podcast της Ρουμανίας φιλοξενήθηκε ο εγγονός του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Ματέι, μιλώντας για την ξεχωριστή ζωή του παππού του και τις αξίες που μεταλαμπάδευσε στον Ραζβάν.

Μία προσωπικότητα που ξεπέρασε τα... σύνορα του ποδοσφαίρου, που δεν περιορίστηκε στο αγωνιστικό-προπονητικό κομμάτι, αλλά άφησε παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Έτσι περιέγραψε ο Ματέι Λουτσέσκου τον παππού του Μιρτσέα, στην πρώτη συνέντευξή του μετά την απώλεια που συγκλόνισε το ρουμάνικο και όχι μόνο ποδόσφαιρο.

Ένας άνθρωπος με αστείρευτη δίψα για γνώση, χαρακτηριστικό ότι μιλούσε έξι γλώσσες, τις οποίες έμαθε μόνος του από καθαρή... περιέργεια. Η σχέση του με την ιστορία και την τέχνη ήταν εξίσου έντονη, με τον ίδιο να αναζητά συνεχώς ερεθίσματα μέσα από ταξίδια και επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους ανά τον κόσμο.

Αυτή τη φιλοσοφία προσπάθησε να μεταδώσει ακόμα και στους ίδιους του τους παίκτες, με τον Ματέι Λουτσέσκου να αποκαλύπτει αυτή την άγνωστη πτυχή: «Ήταν από τους ανθρώπους που δεν δίσταζαν να πάρουν μαζί τους παίκτες σε μουσεία, σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος».

«Ίσως για έναν 18χρονο να μην ήταν η πρώτη του επιλογή, όμως ήταν ο δικός του τρόπος να τους διαμορφώνει ως ανθρώπους και όχι μόνο ως ποδοσφαιριστές», προσέθεσε ο γιος του τεχνικού του ΠΑΟΚ.

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου είχε συνδεθεί και με την θρησκεία, ένα από τα στοιχεία που τον ξεχώρισαν, με τον εγγονό του να αναφέρει επ αυτού: «Ήταν κοντά στον Θεό και είχε μια απίστευτη αποφασιστικότητα. Ό,τι έκανε, το έκανε απόλυτα».

Όμως αυτό που έχει μείνει σαν... απωθημένο στην οικογένεια Λουτσέσκου είναι η χαρά μετά τις επιτυχίες, κάτι που επεσήμανε ο Ματέι στο podcast «Δεν νομίζω ότι απολάμβανε όσο θα έπρεπε τις νίκες του. Πάντα σκεφτόταν τι έρχεται μετά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον πατέρα μου, αλλά και με πολλούς από εμάς».

Ολοκληρώνοντας την «εξομολόγησή» του για τον αγαπημένο του παππού ανέφερε «Είμαστε διαρκώς προσανατολισμένοι στο επόμενο βήμα, στο επόμενο επίτευγμα. Και κάπως έτσι χάνουμε τη στιγμή, χάνουμε την ευκαιρία να αναγνωρίσουμε τι έχουμε ήδη πετύχει», στέλνοντας ένα... μήνυμα για τον ιδανικό τρόπο ζωής.

