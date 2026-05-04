Το πάρτι της Ίντερ για την κατάκτηση του scudetto (vids)

Η Ίντερ πανηγυρίζει το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας της, με τους «νερατζούρι» να στήνουν μια φαντασμαγορική γιορτή στο Σαν Σίρο για την κατάκτηση του scudetto.

Αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με την Πάρμα που βρήκε νικήτρια την Ίντερ με 2-0, ξέσπασαν έξαλλα πανηγύρια για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Οι παίκτες και οι οπαδοί της Ίντερ έγιναν... ένα πανηγυρίζοντας το 21ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους, ενώ οι «νερατζούρι» έστησαν ένα φαντασμαγορικό show με πυροτεχνήματα.

Όσον αφορά την απονομή του scudetto, αυτή θα γίνει στις 17 Μαΐου, όπου εκεί φυσικά θα κορυφωθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για την κατάκτηση ακόμη ενός πρωταθλήματος.