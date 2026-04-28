Ο Μπρούνο Φερνάντες έπιασε ιστορική επίδοση του Κριστιάνο

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πρωταγωνίστησε και στη νίκη επί της Μπρέντφορντ (2-1), μοιράζοντας την ασίστ στο δεύτερο γκολ των «κόκκινων διάβολων».

Με αυτόν τον τρόπο ο Μπρούνο Φερνάντες έπιασε μια ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού οι δύο Πορτογάλοι έχουν πλέον τον ίδιο αριθμό συμμετοχής σε γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 140.

Η διαφορά είναι ότι ο Φερνάντες κατέγραψε αυτή την επίδοση έχοντας 70 γκολ και 70 ασίστ, ενώ ο CR7 είχε καταγράψει το δικό του ρεκόρ με 103 γκολ και 37 ασίστ, φορώντας την φανέλα των «κόκκινων διάβολων».