Ο Μπρούνο Φερνάντες έπιασε ιστορική επίδοση του Κριστιάνο

Με αυτόν τον τρόπο ο Μπρούνο Φερνάντες έπιασε μια ιστορική επίδοση του Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού οι δύο Πορτογάλοι έχουν πλέον τον ίδιο αριθμό συμμετοχής σε γκολ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με 140.
Η διαφορά είναι ότι ο Φερνάντες κατέγραψε αυτή την επίδοση έχοντας 70 γκολ και 70 ασίστ, ενώ ο CR7 είχε καταγράψει το δικό του ρεκόρ με 103 γκολ και 37 ασίστ, φορώντας την φανέλα των «κόκκινων διάβολων».
140 - Bruno Fernandes (70 goals, 70 assists) now has as many Premier League goal involvements for Manchester United (140) as Cristiano Ronaldo (103 goals, 37 assists). Greats. pic.twitter.com/RdY9XgPfA3— OptaJoe (@OptaJoe) April 27, 2026