Ανατροπές έξι γκολ και στο τέλος μοιρασιά στη ματσάρα της Ρώμης

Η αναμέτρηση ανάμεσα στη Λάτσιο και την Ουντινέζε στο "Ολίμπικο" της Ρώμης τα είχε όλα. Γκολ, φάσεις, ρυθμό, ανατροπές, με τις δύο ομάδες στο τέλος να προσθέτουν στη συγκομιδή τους από ένα βαθμό (3-3).

Αδιάφορες βαθμολογικά οι δύο ομάδες, κάτι που φάνηκε και στο γήπεδο, αφού άφησαν εκτός κάθε είδους σκοπιμότητα, φτάνοντας να προσφέρουν σκορ και θέαμα.

Η Ουντινέζε προηγήθηκε στο 18′ με τον Εϊζίμπουε. Η Λάτσιο ισοφάρισε στο 50′ με τον αριστερό μπακ Πελεγκρίνι και έφερε τούμπα το σκορ στο 80′ με όμορφο πλασέ του Πέδρο. Τίποτα όμως δεν είχε τελειώσει.

Οι Φριουλάνι έκαναν το 2-2 με τον Άτα στο 86′ και με τον ίδιο παίκτη να “πυροβολεί” ξανά στο 93′ γύρισαν το αποτέλεσμα αγγίζοντας το τρίποντο. Ωστόσο οι Λατσιάλι δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη. Αυτή ανήκε στον Ντάνιελ Μαλντίνι, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 95′ για το τελικό 3-3.