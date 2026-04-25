Η Ίντερ... μονιμοποιεί την μεταγραφή του Ακάντζι

Οι «νερατζούρι» ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την απόκτηση του έμπειρου Ελβετού κεντρικού αμυντικού.

Ο Μάνουελ Ακάντζι μετακινήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με την μορφή του δανεισμού από τους «Πολίτες» στην Ίντερ, με τον 30χρονο στόπερ να εξελίσσεται σε βασικό γρανάζι της άμυνας των Μιλανέζων.

Η παρουσία του Ακάντζι, ικανοποίησε τους ανθρώπους της Ίντερ, που ήρθαν σε οριστική συμφωνία με την Μάντσεστερ Σίτι για την αγορά των δικαιωμάτων του Ελβετού αμυντικού.

Η Ίντερ θα καταβάλει στην αγγλική ομάδα το ποσό των 15 εκατ. ευρώ, ενώ έχει έρθει σε συμφωνία και με τον Ακάντζι για συμβόλαιο τετρετούς διάρκειας, που θα έχει διάρκεια έως το 2031.

Ο Ακάντζι την φετινή σεζόν κατέγραψε 42 εμφανίσεις με την φανέλα των «νερατζούρι», έχοντας στο ενεργητικό του και δύο γκολ.