O Σπαλέτι μίλησε με τον Άλισον για πιθανή μεταγραφή του στη Γιουβέντους

Η Λίβερπουλ μπορεί τελικά να παραχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι τον Αλισον Μπέκερ, μολονότι πρόσφατα ενεργοποίησε τη ρήτρα στο συμβόλαιο του για την αυτόματη επέκταση της συνεργασίας τους για ένα επιπλέον χρόνο.

Οι «κόκκινοι» είναι προβληματισμένοι από τη συχνότητα των τραυματισμών του Βραζιλιάνου διεθνή τερματοφύλακα,, ενώ επίσης η διοίκηση θέλει να δοθεί χώρος στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ο οποίος δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για τον ελάχιστο αγωνιστικό χρόνο του στην ενδεκάδα.

Ο 33χρονος διεθνής γκολκίπερ έχει προτάσεις από Γιουβέντους και Γαλατασαράι, αλλά δεν έχει αποφασίσει και ο ίδιο αν θα μείνει και την επόμενη σεζόν στο «Ανφιλντ». Ο Αλισον είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στη Ρόμα (2016-18) και μετά εντάχθηκε στο δυναμικό της Λίβερπουλ.

Στα χρόνια του στην ομάδα της Ρώμης είχε συνεργαστεί με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο της Γιουβέντους. Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο Ιταλός τεχνικός μίλησε με τον Βραζιλιάνο, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, και τού ζήτησε να φορέσει τη φανέλα των «μπιανκονέρι».