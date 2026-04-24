O Σπαλέτι μίλησε με τον Άλισον για πιθανή μεταγραφή του στη Γιουβέντους

Οι «κόκκινοι» είναι προβληματισμένοι από τη συχνότητα των τραυματισμών του Βραζιλιάνου διεθνή τερματοφύλακα,, ενώ επίσης η διοίκηση θέλει να δοθεί χώρος στον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ο οποίος δεν κρύβει τη δυσαρέσκεια του για τον ελάχιστο αγωνιστικό χρόνο του στην ενδεκάδα.
Ο 33χρονος διεθνής γκολκίπερ έχει προτάσεις από Γιουβέντους και Γαλατασαράι, αλλά δεν έχει αποφασίσει και ο ίδιο αν θα μείνει και την επόμενη σεζόν στο «Ανφιλντ». Ο Αλισον είχε αγωνιστεί για δύο χρόνια στη Ρόμα (2016-18) και μετά εντάχθηκε στο δυναμικό της Λίβερπουλ.
Στα χρόνια του στην ομάδα της Ρώμης είχε συνεργαστεί με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι, ο οποίος τώρα είναι στον πάγκο της Γιουβέντους. Σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα «Gazzetta dello Sport» ο Ιταλός τεχνικός μίλησε με τον Βραζιλιάνο, με τον οποίο διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις, και τού ζήτησε να φορέσει τη φανέλα των «μπιανκονέρι».