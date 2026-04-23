Η Μπαρτσελόνα πήρε μια δύσκολη αλλά πολύτιμη νίκη με 1-0 απέναντι στη Θέλτα, ωστόσο το αποτέλεσμα επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Λαμίν Γιαμάλ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ήταν ο πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι στο 40ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Παρ’ όλα αυτά, δευτερόλεπτα μετά το γκολ αποχώρησε τραυματίας, προκαλώντας έντονη ανησυχία, ιδιαίτερα ενόψει των επερχόμενων διεθνών διοργανώσεων.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με έντονο ρυθμό, με τη Μπαρτσελόνα να πιέζει από νωρίς και να δημιουργεί ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε να «καθαρίσει», όμως ένα γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ και το 1-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

Παρά τη νίκη που τη διατηρεί σε απόσταση ασφαλείας από τη Ρεάλ Μαδρίτης στη βαθμολογία, η απώλεια του Γιαμάλ, αλλά και του Ζοάο Κανσέλο λόγω τραυματισμού, αφήνει πικρή γεύση στους «Μπλαουγκράνα».