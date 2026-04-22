Τρεις ομάδες της Premier League δίνουν «μάχη» για τον Κρίστενσεν

Ο Αντρέας Κρίστενσεν θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Μπαρτσελόνα και πιθανότατα θα επιστρέψει στην Αγγλία, αφού έχει στα χέρια του προτάσεις από τρεις ομάδες της Premier League.

Ο 30χρονος Δανός διεθνής στόπερ εντάχθηκε στους «μπλαουγκράνα» ως ελεύθερος από την Τσέλσι το καλοκαίρι το 2022, με στόχο να βοηθήσει στην ενίσχυση της άμυνας, με τον Δανό να βρίσκεται πλέον εκτός πλάνων του Χάνσι Φλικ.

Έτσι, δεδομένου ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, ο Κρίστενσεν ψάχνεται για την επιστροφή του στην Αγγλία και έχει ήδη στα χέρια του προτάσεις από Μπρέντφορντ, Γουέστ Χαμ και Λιντς.

Ο Κρίστενσεν αναμένεται να πάρει την απόφασή του για τον επόμενο σταθμό της καριέρα τους, μόλις ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν με τον Δανό να οδεύει προς της επιστροφή του στην Premier League.