H Τσέλσι κατέθεσε πρόταση στον Αντεγέμι

Ο Καρίμ Αντεγέμι σκέφτεται να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να φύγει από τη Ντόρτμουντ, έχοντας ήδη στα χέρια του πρόταση από την Τσέλσι.

Ο 24χρονος Γερμανός διεθνής επιθετικός ήταν σ’ επαφές με τη διοίκηση της Μπορούσια για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030, αλλά, σύμφωνα όμως με την Bild, έχει πρόβλημα στις σχέσεις του με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, και έχει αποφασίσει να φύγει στο τέλος της σεζόν για ομάδα του εξωτερικού.

Η γερμανική ιστοσελίδα «Fussballdaten» μάλιστα αποκάλυψε πως παράγοντας της αγγλικής ομάδας συναντήθηκε στο Λονδίνο με τον διάσημο Πορτογάλο ατζέντη, Ζόρζε Μέντες, που εκπροσωπεί και τον Γερμανό ακραίο επιθετικό, και συζήτησαν τη μετακίνηση του το καλοκαίρι στο Stamford Bridge, με το κόστος της μεταγραφής να φθάνει τα 70 εκατ. ευρώ.

Ο Αντεγέμι έχει καλές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν, με δέκα γκολ και πέντε ασίστ σε 29 αγώνες, σε όλες τις διοργανώσεις, αλλά το πρόβλημα με τον Κόβατς ξεκίνησε όταν τού έκανε παρατηρήσεις για την μικρή ένταση που βγάζει στις προπονήσεις και ο Γερμανός αντέδρασε μιλώντας του με άσχημο τρόπο.