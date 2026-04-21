Ράφα Μπενίτεθ: το déjà vu της Θέλτα στον Παναθηναϊκό

O Ισπανός τεχνικός βιώνει μεγάλη πίεση στον πάγκο του Τριφυλλιού, με την ατμόσφαιρα να θυμίζει έντονα την προηγούμενη θητεία του στο Βίγκο, όπου η κρίση κορυφώθηκε και οδήγησε στην πρόωρη αποχώρησή του.

Η πίεση γύρω από τον Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό αυξάνεται διαρκώς, με την κακή εικόνα της ομάδας και την ήττα (0-2) στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο να δημιουργούν ένα ιδιαίτερα βαρύ κλίμα για τον Ισπανό τεχνικό.

Μετά από 37 παιχνίδια στον πάγκο των «πρασίνων» τη φετινή σεζόν, η κατάσταση μοιάζει να οδηγείται σε οριακό σημείο, θυμίζοντας έντονα μια προηγούμενη και εξίσου δύσκολη περίοδο στον προηγούμενο προπονητικό σταθμό της καριέρας του πολύπειρου κόουτς.

Για να βρει κανείς αντίστοιχο σκηνικό, δεν χρειάζεται να γυρίσει πολλά χρόνια πίσω.

Η θητεία του Μπενίτεθ στη Θέλτα Βίγκο την περίοδο 2023-24 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός project που δεν εξελίχθηκε ποτέ όπως αναμενόταν και κατέληξε σε πρόωρο «διαζύγιο».

Non stop αμφισβήτηση

Από τα πρώτα κιόλας στάδια εκείνης της σεζόν, τα ισπανικά media κατέγραφαν μια ομάδα που βρισκόταν σε διαρκή πίεση.

Η Θέλτα βρισκόταν σταθερά κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για «μάχη επιβίωσης» και αγωνιστικό αδιέξοδο.

Η εικόνα στο γήπεδο δεν βελτιωνόταν και η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Μπενίτεθ γινόταν ολοένα και πιο έντονη.

Η κατάσταση επιβαρύνθηκε ακόμη περισσότερο όσο περνούσαν οι αγωνιστικές. Ρεπορτάζ της εποχής ανέφεραν πως η ομάδα είχε μετατραπεί σε εύκολο αντίπαλο για τους αντιπάλους της, ενώ η απογοήτευση των οπαδών ήταν εμφανής, με αποδοκιμασίες και έντονη γκρίνια.

Παράλληλα, η Θέλτα βρέθηκε εντός της ζώνης του υποβιβασμού σε κρίσιμα σημεία της σεζόν, ενισχύοντας το αίσθημα κρίσης.

« Game over »

Η κορύφωση δεν άργησε να έρθει. Τα δημοσιεύματα στην Ισπανία μιλούσαν πλέον ανοιχτά για έναν προπονητή υπό πίεση, με σενάρια αποχώρησης να βρίσκονται καθημερινά στο προσκήνιο.

Μάλιστα ο ίδιος ο Μπενίτεθ είχε παραδεχθεί σε συνεντεύξεις του ότι βρισκόταν κοντά στην απόλυση, επιβεβαιώνοντας το βαρύ κλίμα που είχε διαμορφωθεί.

Τελικά, το φινάλε ήρθε τον Μάρτιο του 2024, με την απομάκρυνσή του από τη Θέλτα έπειτα από 33 παιχνίδια στον πάγκο της ομάδας και μόλις 5 νίκες στη La Liga.

Οι αριθμοί αποτύπωναν ξεκάθαρα την κατάσταση: περιορισμένες νίκες, χαμηλή βαθμολογική συγκομιδή και μια ομάδα που βρισκόταν οριακά πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα κοινά σημεία

Η σύγκριση με το σήμερα στον Παναθηναϊκό προκύπτει σχεδόν αυθόρμητα. Και στις δύο περιπτώσεις, ο Μπενίτεθ βρίσκεται αντιμέτωπος με: αγωνιστική αστάθεια, πίεση από αποτελέσματα, αυξανόμενη αμφισβήτηση, έντονη προπονητολογία.

Το βασικότερο, όμως, κοινό στοιχείο είναι η αίσθηση ότι το project δεν εξελίσσεται σύμφωνα με τις προσδοκίες, δημιουργώντας ένα περιβάλλον σοβαρής αβεβαιότητας.

Το αν η ιστορία θα επαναληφθεί ( α λα Βίγκο) μένει να φανεί. Ωστόσο, τα δεδομένα δείχνουν πως ο Ισπανός τεχνικός βρίσκεται ξανά σε ένα γνώριμο για τον ίδιο σκηνικό, όπου ο χρόνος θα καθορίσει τις εξελίξεις.