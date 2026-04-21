Βίκτορ Λόπεθ στο SDNA: «Αδικημένος ο Πινέδα στη Θέλτα»

Ο διεθνής Μεξικανός άσος που λάμπει με τη φανέλα της ΑΕΚ την φετινή σεζόν, δεν πήρε ποτέ τις ευκαιρίες που άξιζε στην παρθενική ευρωπαϊκή θητεία του στο Βίγκο, με τον Ισπανό ρεπόρτερ της Θέλτα, Βίκτορ Λόπεθ, να εξηγεί στο SDNA το παρασκήνιο πίσω από την πενιχρή παρουσία του στη La Liga.

Ο Ορμπελίν Πινέδα πραγματοποιεί μία από τις πιο γεμάτες και ουσιαστικές σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της ΑΕΚ, αποτελώντας βασικό σημείο αναφοράς στην πορεία της ομάδας τη φετινή αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής Μεξικανός μέσος συνδυάζει δημιουργία, ενέργεια και σταθερότητα, επιβεβαιώνοντας σε κάθε παιχνίδι τον πολυδιάστατο ρόλο του στο πλάνο της Ένωσης.

Στην τέταρτη χρονιά παρουσίας του στους «κιτρινόμαυρους», ο 30χρονος άσος δείχνει πιο ώριμος και επιδραστικός από ποτέ, καλύπτοντας με την ίδια ευχέρεια πολλαπλούς ρόλους στη μεσαία γραμμή.

Η ικανότητά του να διατηρεί υψηλό ρυθμό σε όλη τη διάρκεια των αγώνων, σε συνδυασμό με την τεχνική του κατάρτιση, τον καθιστούν έναν από τους πιο κομβικούς ποδοσφαιριστές του ελληνικού πρωταθλήματος.

O εφιάλτης στο Βίγκο

Η φετινή του εικόνα έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρώτη του εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Πινέδα μετακόμισε από την Κρουζ Αζούλ στη Θέλτα Βίγκο, υπογράφοντας πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ωστόσο, η παρουσία του στη La Liga δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.

Σε διάστημα έξι μηνών κατέγραψε μόλις επτά συμμετοχές στο ισπανικό πρωτάθλημα με συνολικό χρόνο συμμετοχής που δεν ξεπέρασε τα 93 λεπτά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν ξεκίνησε στο βασικό σχήμα, αγωνιζόμενος αποκλειστικά ως αλλαγή.

Η περιορισμένη του παρουσία δεν οφειλόταν σε αγωνιστική αδυναμία, αλλά σε επιλογές της τεχνικής ηγεσίας της ισπανικής ομάδας.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα ρεπορτάζ εκείνης της εποχής, ο τότε προπονητής της Θέλτα, Εντουάρντο Κουντέ δεν τον είχε εντάξει στα βασικά του πλάνα, παρά τις θετικές εντυπώσεις που άφηνε στις προπονήσεις.

Το συγκεκριμένο γεγονός είχε προκαλέσει (βασανιστικά) ερωτήματα και απορίες ακόμη και εντός του συλλόγου, δεδομένου ότι ο Πινέδα αποτελούσε επιλογή της διοίκησης και προσωπικά του προέδρου, Κάρλος Μουρίνο.

Η απόκλιση ανάμεσα στη διοικητική απόφαση και την αγωνιστική αξιολόγηση του προπονητή, είχε ως αποτέλεσμα τη περιορισμένη συμμετοχή του ποδοσφαιριστή.

«Οι οπαδοί της Θέλτα απογοητεύτηκαν

που αδικήθηκε και δεν είχε ευκαιρίες»

Χαρακτηριστικό είναι και το σχόλιο του ρεπόρτερ της Θέλτα της Televisión de Galicia και Radio Galega, Βίκτορ Λόπεθ, ο οποίος μιλώντας στο SDNA επιβεβαίωσε το κλίμα που επικρατούσε τότε στη Θέλτα:

«Ο τότε προπονητής της Θέλτα, Εντουάρντο Κουντέ και νυν προπονητής της Ρίβερ Πλέιτ, δεν τον συμπαθούσε και δεν έπαιζε σχεδόν καθόλου.

Ήταν μια μεταγραφή του ιδιοκτήτη του συλλόγου, ο οποίος είναι μισός Μεξικανός, όμως ο προπονητής δεν τον είχε σε αγωνιστική εκτίμηση. Οι οπαδοί της Θέλτα απογοητεύτηκαν που αδικήθηκε και δεν είχε ευκαιρίες να παίξει στο Βίγκο».

Σημειωτέων πως η κατάσταση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο και στην παρουσία του στην Εθνική ομάδα του Μεξικού, με τον κίνδυνο απουσίας του Πινέδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 να γίνεται υπαρκτός.

Τελικά, η μετακίνησή του στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του ίδιου έτους (αρχικά με τη μορφή δανεισμού) του έδωσε την ευκαιρία να επανεκκινήσει την καριέρα του σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να πάει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Σήμερα, ο Πινέδα δείχνει να έχει αφήσει οριστικά πίσω του εκείνη την περίοδο, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς και παραγωγικούς παίκτες της ΑΕΚ, με καθοριστική συμβολή στην αγωνιστική της εικόνα.