Η ΑΕΚ απλά επιβεβαίωσε πως είναι η καλύτερη

Ο Σταύρος Καζαντζόγλου εξηγεί τον θρίαμβο της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ και όσα έπονται στο πρωτάθλημα.

Τα πράγματα είναι απλά. Για όσους δεν το είχαν κατανοήσει ή επέμεναν εδώ και καιρό πως δεν ήταν πραγματικό αυτό που βλέπαμε να καταγράφεται στον βαθμολογικό πίνακα, ήρθε ακόμα μια, άκρως πειστική απάντηση. Ο θρίαμβος της ΑΕΚ επί του ΠΑΟΚ, ήταν μια ακόμα επιβεβαίωση, ίσως η πιο εμφατική, για την ποιοτική διαφορά των δύο συγκεκριμένων ομάδων. Επειτα από τον θρίαμβο της Ενωσης μέσα στην έδρα του Ολυμπιακού, ήρθε και ένα 3-0 που φαντάζει και πολύ τιμητικό για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, να δείξει ποια είναι η αλήθεια του πρωταθλήματος. Απομένουν τέσσερις αγωνιστικές και όλα θα έχουν απαντηθεί.

Το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Αλλά η ΑΕΚ, με την σοβαρότητα και τον τρόπο που αντιμετωπίζει κάθε παιχνίδι, πείθει πως μπορεί να θεωρεί ο κόσμος της πως είναι μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το πιστεύουν και αυτό φάνηκε περίτρανα το απόγευμα της Κυριακής, όταν υπήρχε ένα γήπεδο που πάλλονταν από ενθουσιασμό και πάθος. Και μπορεί να ειπωθεί, ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς, το πρώτο γκολ και τις καλύτερες άμυνες τις έπαιξε ο κόσμος, που έδωσε ρέστα σε αυτό το παιχνίδι.

Οι δυο κόσμοι

Το ματς ήταν ακόμα μια αναμέτρηση των δύο κόσμων του ελληνικού ποδοσφαίρου: της εικονικής/επικοινωνιακής πραγματικότητας, απέναντι στην αλήθεια του γηπέδου. Οσοι επί εβδομάδες μας πιπιλίζουν τα μυαλά με όσα θα γίνουν, όσα θα συμβούν σε μια ιδανική κατάσταση, όσα μπορεί να επιτευχθούν εάν κι εφόσον αγγίξουμε το απόλυτο. Οι αρνητές της απτής ποδοσφαιρικής πραγματικότητας, της ομάδας που δουλεύει σκληρά, μεθοδικά και αποδεικνύει κάθε εβδομάδα την βελτίωση της. Η σύγκρουση ήταν σκληρή και έδειξε πως τα όμορφα παραμύθια, όμορφα καίγονται.

Η υπεροχή της ΑΕΚ από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό, υπήρξε σαρωτική. Απόρροια πέραν όλων των αγωνιστικών στοιχείων και της απίστευτης πνευματικής απογείωσης που υπάρχει εντός της ΑΕΚ τις τελευταίες ημέρες. Υπήρξε μια επική ομιλία του Ηλιόπουλου προς τους παίκτες στην προπόνηση της Παρασκευής, καταγράφηκε νέο ρεκόρ με την παρουσία 8.000 ανθρώπων στην προπόνηση του Σαββάτου. Απίθανο! 8.000 ψυχές, για να δουν 15’ προπόνησης. Εξωπραγματικό για την εποχή που διανύουμε.

Επίδειξη δύναμης

Η ΑΕΚ έκανε επίδειξη δύναμης. Πέραν των τριών γκολ, που φαντάζουν ελάχιστα για να αποτυπώσουν την διαφορά των δύο ομάδων, υπήρχαν πέντε ακόμα κλασικές ευκαιρίες. Προσέξτε: δεν αναφέρομαι σε σουτ με καλές προϋποθέσεις ή όπως εκείνο του Κοϊτά που πέρασε δίπλα από την εστία του ΠΑΟΚ. Αναφέρομαι σε πέντε κλασικές φάσεις, που θα μπορούσαν εύκολα να οδηγήσουν σε μια νίκη που θα επανάφερε την σχέση των δύο ομάδων σε όσα συνέβαιναν συχνά πυκνά πριν από την τελευταία 15ετία και την ισχυροποίηση του ΠΑΟΚ.

Ο Νίκολιτς μας αιφνιδίασε όλους με τις τρεις αλλαγές στο αρχικό σχήμα και φάνηκε πως ψάχτηκε πολύ. Αλλά όπως συμβαίνει ολοένα και συχνότερα, οι επιλογές και το αριστοτεχνικό σχέδιο, έπεισαν πως διάβασε σωστά το παιχνίδι. Ξέρετε, είναι και αυτό ένα στοιχείο που προόδευσε η ΑΕΚ. Εκεί που πολλές φορές έχανε ημίχρονα παίζοντας με λογική αταίριαστη με τις συνθήκες μιας αναμέτρησης (και διόρθωνε στην πορεία με εξαιρετικό τρόπο), τώρα προχωρά κάθε φορά και σε πιο εντυπωσιακό διάβασμα του ματς εξ αρχής.

Οι πρωταγωνιστές

Βασικό στοιχείο. Όλα αυτά συνέβησαν με απόντα τον πρώτο σκόρερ της ομάδας και την σπουδαία μεταγραφή του χειμώνα να αναλαμβάνει ρόλο χαμάλη πολυτελείας. Αναλογιστείτε τι θα μπορούσε να συμβεί δηλαδή, εάν υπήρχε στο τερέν η εκτελεστική δεινότητα του Γιόβιτς ή εάν ο Βάργκα βρισκόταν σε καλύτερο φεγγάρι. Γιατί ακόμα και στις συγκυρίες, πρέπει να βρίσκεις τρόπο να γίνεσαι αποτελεσματικός και να αξιοποιείς στο μέγιστο το υλικό σου, ειδικά εφόσον είναι υπέρτερος του ανταγωνισμού.

Στην ΑΕΚ έγινε ξανά πρωταγωνιστής ο Ζίνι, που φάνηκε πως ήρθε η ώρα του στο πιο κρίσιμο σημείο για να «εκραγεί». Αναγνωρίστηκε και άκουσε το όνομα του από την εξέδρα ο Περέιρα, που κατάφερε να πείσει και τον τελευταίο αμφισβητία (δεν κρύβω πως τον κριτίκαρα πολύ σκληρά), πως αν την ξέρεις την ρημάδα και έχεις συγκεκριμένο ρόλο μέσα στο γήπεδο, μπορείς να κάνεις «παπάδες». Βρήκε ουσία ακόμα και στο τσαπατσούλικο παιχνίδι του Γκατσίνοβιτς, που πάντως έκανε τον Μπάμπα απλή αναφορά και έδινε συνεχώς βοήθειες στον Ρότα.

Οι… κουρασμένοι και η συνέχεια

Να πει κανείς πως η ΑΕΚ τα έκανε όλα αυτά, ενόσω ήταν και… κουρασμένη; Τα έχουμε πει, στο 2026 πρέπει και η δημοσιογραφία να εκμοντερνιστεί, να πάψει να χάνεται σε κλισέ που δεν έχουν νόημα και ψάχνουν πάντα μια δικαιολογία. Η ΑΕΚ είχε ρυθμό, λύσεις, σχέδιο. Τα είχε όλα. Ο ΠΑΟΚ είχε ουσιαστικά μια φάση στο ματς, την κεφαλιά του Καμαρά στο δοκάρι. Ο… κουρασμένος Πινέδα, στο 80’ βρισκόταν έξω από την περιοχή του ΠΑΟΚ, έκλεβε μπάλες και μοίραζε μαγεία με γκολ τοπ επιπέδου. Για να μην πω για Κοϊτά και χάσουμε την μπάλα και εμείς, όπως οι αμυντικοί του ΠΑΟΚ.

Τώρα, τι γίνεται τώρα; Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε, αλλά η ΑΕΚ πέραν του +5 και του +8, έχει κάτι πολύ σημαντικότερο για να αισιοδοξεί. Είναι μια ομάδα που σφύζει από αυτοπεποίθηση, ξέρει τι να κάνει και δεν χάνει. Εδώ με τον ΠΑΟΚ έκανε δική της και την ισοβαθμία που λέει ο λόγος. Τέσσερα ματς έμειναν, να δούμε αν θα βρεθεί κάποιος να νικήσει αυτήν την αήττητη ομάδα που έχει φτιάξει ο Νίκολιτς. Κάθε πράγμα στον καιρό του και σε 5-6 εβδομάδες, θα μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι συνέβη.