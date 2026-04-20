Θρίαμβος της Μπόκα στο Superclasico της Αργεντινής!

H Μπόκα Τζούνιορς άλωσε την έδρα της «αιώνιας» αντιπάλου, Ρίβερ Πλέιτ, επικρατώντας με 0-1 στο Μονουμεντάλ.

Στην μεγαλύτερη αναμέτρηση του ποδοσφαίρου της Αργεντινής, δεν έλειψαν οι εντάσεις και τα δυνατά μαρκαρίσματα από το πρώτο λεπτό, με τις δύο ομάδες, ωστόσο να μην έχουν διάθεση να φανούν απειλητικές.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ωστόσο ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι για χέρι μέσα στην περιοχή της Ρίβερ, με τον Παρέδες να αναλαμβάνει την εκτέλεση, διαμορφώνοντας το 0-1 για την Μπόκα.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι πίεσαν για την ισοφάριση και άφησαν ανοιχτούς χώρους στα μετόπισθεν, με τους παίκτες της Μπόκα να χάνουν δύο μεγάλες ευκαιρίες για να τελειώσουν το ματς.

Τελικά, το 0-1 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης, με τους παίκτες της Ρίβερ, ωστόσο να διαμαρτύρονται εντονότατα για πέναλτι που δεν δόθηκε στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.