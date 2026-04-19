Tσιφτσής: Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο!»

Ο Αντώνης Τσιφτσής μίλησε στο flash interview μετά την ήττα του ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια με 3-0.

Όσα ανέφερε ο διεθνής πλέον γκολκίπερ:

«Είμαστε δυσαρεστημένοι όλοι. Δεν κάναμε τίποτα από αυτά που έπρεπε. Θέλαμε να κερδίσουμε, αλλά δεν το δείξαμε. Να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να πάρουμε οπωσδήποτε το κύπελλο.

Δεν με ενδιαφέρει ποιος απουσίαζε. Πρέπει να κοιτάξουμε την επόμενη μέρα και τον τελικό κυπέλλου.

Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Κάναμε αβίαστα λάθη για το επίπεδο της ομάδας μας. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη οπωσδήποτε.

Πρέπει να μας γίνει μάθημα αυτό το παιχνίδι. Δεν έγινε η ΑΕΚ καλύτερη ομάδα από εμάς. Το δείξαμε και μέσα στη χρονιά.

Το κλίμα είναι καλό στην ομάδα. Ο καθένας βλέπει τι λάθος γίνεται και βοηθάει τον άλλον να το διορθώσει. Θα πάμε έτοιμοι στον τελικό.

Μαθηματικά δεν έχει χαθεί κάτι. Δεν με απασχολεί που λένε ότι χάθηκε το πρωτάθλημα. Όπως είχε ξαναγυρίσει μπορεί και τώρα να γίνει».