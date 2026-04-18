Πάλμερ: «Δεν θέλω να φύγω από την Τσέλσι»

Ο Κόουλ Πάλμερ απάντησε στις φήμες που τον συνδέουν με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία πρόθεση να αποχωρήσει από την Τσέλσι.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός ενεπλάκη σε μεταγραφικά σενάρια το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο φρόντισε να ξεκόψει κάθε συζήτηση περί αποχώρησής του από τους «Μπλε» του Λονδίνου.

«Δεν έχω κανένα σχέδιο να μετακινηθώ σε άλλο σύλλογο, και όταν το βλέπω απλώς γελάω. Προφανώς το Μάντσεστερ είναι το σπίτι μου. Όλη μου η οικογένεια είναι εκεί, αλλά δεν μου λείπει.

Όταν γυρίζω σπίτι σκέφτομαι ότι δεν υπάρχει τίποτα εκεί για μένα έτσι κι αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Κόουλ Πάλμερ, κόβοντας κάθε συζήτηση για μεταγραφή του.