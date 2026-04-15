Ιντερ Μαϊάμι: Συζητήσεις με τον Τσάβι για τον πάγκο

Τον Τσάβι θέλει για τον πάγκο της η Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Χαβιέρ Ματσεράνο παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Ιντερ Μαϊάμι επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, όπως ανακοίνωσε χθες ο σύλλογος της Major Soccer League. Ο Αργεντινός κόουτς, ο οποίος είχε αναλάβει την ομάδα το Νοέμβριο του 2024, οδήγησε την Ιντερ στην κατάκτηση του πρώτου MLS Cup στην ιστορία του, καθώς και του τίτλου στην Ανατολική Περιφέρεια, με την ομάδα να σημειώνει παράλληλα ρεκόρ λίγκας με 101 γκολ σε κανονική περίοδο και playoffs.

Τη θέση του θα αναλάβει προσωρινά ο Γκιγιέρμο Όγιος, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε την ευθύνη για τη δομή ανάπτυξης του ποδοσφαιρικού τμήματος του συλλόγου, και η αγγλική εφημερίδα «The Sun» αναφέρει πως η διοίκηση της ομάδας του Λιονέλ Μέσι είναι σε επαφές με τον Τσάβι Ερνάντες, ο οποίος παραμένει χωρίς δουλειά από το 2024, όταν και αποχώρησε από την Μπαρτσελόνα.

Ρόλο στις επαφές παίζει, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, και ο ίδιος ο Μέσι, καθώς διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με τον Τσάβι, τον παλιό συμπαίκτη του στην ομάδα της Βαρκελόνης. Τσάβι και Μέσι έπαιξαν μαζί για 11 σεζόν στην «Μπάρτσα» και κατέκτησαν 24 τρόπαια, μεταξύ αυτών επτά τίτλους στη La Liga, τέσσερα Champions League και δύο κύπελλα Ισπανίας.