Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα για το 0-2 με τον Όλμο (vid)

Στο 9' ο Γιαμάλ έβγαλε τον Όλμο τετ α τετ με τον Μούσο, ο άσος της Μπαρτσελόνα πλάσαρε αλλά ο πορτιέρο της Ατλέτικο απέκρουσε.

Η ευκαιρία του Όλμο