Χρόνος ανάγνωσης 1’ CHAMPIONS LEAGUE Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα για το 0-2 με τον Όλμο (vid) 14-04-2026 22:23 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Atlético Madrid Barcelona ΠΡΟΣΩΠΑ Ντάνι Όλμο 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 9' ο Γιαμάλ έβγαλε τον Όλμο τετ α τετ με τον Μούσο, ο άσος της Μπαρτσελόνα πλάσαρε αλλά ο πορτιέρο της Ατλέτικο απέκρουσε. Η ευκαιρία του Όλμο Νανά Βενέτη: Το είδωλο των ’80s ποζάρει με μπικίνι και είναι σα να μην πέρασε μια μέρα (Pics) dailymedia.gr 10 μονάδες κάτω: Το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης που έφερε παγωμάρα στη ΝΔ instanews.gr Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie instanews.gr Ο Γένσεν, ο στόπερ και το 5/5 menshouse.gr Βρες σε ποια ομάδα ανήκει το γήπεδο: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ αυξανόμενης δυσκολίας που ελάχιστοι το έχουν τερματίσει; menshouse.gr Βιλερ…μπαμ: Η… φούσκα της ομάδας της Τόνι Πάρκερ προκαλεί συναγερμό στην Ευρώπη menshouse.gr Σίσσυ Χρηστίδου: Αυτός είναι ο νέος, 32χρονος σύντροφός της - Επιχειρηματίας και μπασκετμπολίστας (Pics) dailymedia.gr Η μεγαλύτερη ντροπή του τελικού του Μουντιάλ… menshouse.gr Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα για το 0-2 με τον Όλμο (vid) SHARE