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Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα για το 0-2 με τον Όλμο (vid)

Ποδόσφαιρο
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Στο 9' ο Γιαμάλ έβγαλε τον Όλμο τετ α τετ με τον Μούσο, ο άσος της Μπαρτσελόνα πλάσαρε αλλά ο πορτιέρο της Ατλέτικο απέκρουσε.

Η ευκαιρία του Όλμο

Μεγάλη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα για το 0-2 με τον Όλμο (vid)