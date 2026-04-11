Νέο μήνυμα Αντσελότι σε Νεϊμάρ ενόψει Μουντιάλ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Βραζιλίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κερδίσει μια θέση στην 26μελή αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11/6-19/7), τονίζοντας ότι ο Νεϊμάρ έχει δύο μήνες για να αποδείξει ότι έφθασε την απαιτούμενη απόδοση.

Ο Κάρλο Αντσελότι έχει υποστηρίξει σταθερά ότι ο Νεϊμάρ θα είναι υποψήφιος για το Μουντιάλ εάν είναι πλήρως υγιής, όμως αποκλείστηκε από την ομάδα της Βραζιλίας για τους φιλικούς αγώνες του περασμένου μήνα εναντίον Γαλλίας και Κροατίας.

Ο Νεϊμάρ, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών της Βραζιλίας με 79 γκολ, δεν έχει αγωνιστεί για την εθνική ομάδα από τότε που υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο τον Οκτώβριο του 2023 και δυσκολεύεται να διατηρήσει ένα σταθερό σερί αγώνων από τότε που επέστρεψε στη Σάντος πέρυσι.

Η ήττα της Βραζιλίας με 2-1 από τη Γαλλία στη Βοστώνη ώθησε τους οπαδούς να φωνάζουν το όνομα του Νεϊμάρ, προκαλώντας την αντίδραση του Αντσελότι, λέγοντας ότι η προσοχή πρέπει να επικεντρωθεί στους παίκτες που επιλέχθηκαν. Ωστόσο, ο Ιταλός έχει αφήσει να εννοηθεί ότι εξετάζει την περίπτωση κλήσης του Νεϊμάρ, καθώς η Βραζιλία αξιολογεί τις επιλογές ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, όπου κληρώθηκε στον 3ο όμιλο με το Μαρόκο, την Αϊτή και την Σκωτία.

«Είναι ένα μεγάλο ταλέντο και είναι φυσιολογικό ο κόσμος να πιστεύει ότι μπορεί να μας βοηθήσει να κερδίσουμε το επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτή τη στιγμή αξιολογείται από την ομοσπονδία μας, από εμένα, και έχει ακόμα δύο μήνες για να δείξει ότι έχει τις ικανότητες να παίξει στο επόμενο Μουντιάλ. Μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο, ο Νεϊμάρ έχει κάνει μια καλή επιστροφή. Σκοράρει γκολ. Πρέπει να συνεχίσει προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση. Είναι στο σωστό δρόμο», δήλωσε ο Αντσελότι σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα «L'Equipe».