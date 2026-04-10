Η πρόκριση του Παναθηναϊκού που υποτιμήθηκε... χωρίς κανέναν λόγο!

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ είναι με το... ένα πόδι στα ημιτελικά του Conference League, αποδεικνύοντας ότι η καλοκαιρινή πρόκριση του Παναθηναϊκού κάθε άλλο παρά δεδομένη ήταν.

Το «Τριφύλλι» πραγματοποίησε φέτος μια αρκετά καλή ευρωπαϊκή πορεία, φτάνοντας μέχρι τους «16» του Europa League, εκεί όπου τον απέκλεισε η Ρεάλ Μπέτις με ανατροπή στην έδρα της. Όλα πάντως ξεκίνησαν από το καλοκαίρι, όταν οι «πράσινοι» απέκλεισαν την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Έχοντας μείνει εκτός Champions League από την Ρέιντζερς (παρά τις καλές εμφανίσεις), το σύνολο του Ρουί Βιτόρια κλήθηκε να αντιμετωπίσει στον 3ο προκριματικό της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης τους Ουκρανούς, οι οποίοι διαθέτουν πολύ μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά σαλόνια και εδώ και σχεδόν 2 δεκαετίες έχουν καταγράψει σημαντικές πορείες σε όλες τις διοργανώσεις.

Μια ομάδα που φημίζεται για την επίθεσή της, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να την κρατήσει στο «0» για 210 λεπτά, αφού τα δύο μεταξύ τους παιχνίδια και η παράταση ολοκληρώθηκαν δίχως τέρματα, με τις διαφορές τους να λύνονται στην διαδικασία των πέναλτι. Με πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι και τον Μαντσίνι να ευστοχεί στην τελευταία εκτέλεση, το «Τριφύλλι» επικράτησε με 4-3 και προκρίθηκε στα Play-Offs, εκεί όπου βρήκε μπροστά του την Σαμσουνσπόρ (και την απέκλεισε).

Λίγους μήνες μετά, η Σαχτάρ Ντόνετσκ συνεχίζει την παρουσία της στο Conference League και στο πρώτο ματς των προημιτελικών συνέντριψε με 3-0 την Άλκμααρ, «αγκαλιάζοντας» την πρόκριση στους «4» της διοργάνωσης. Οι Ουκρανοί επιβεβαίωσαν την μεγάλη τους ποιότητα και την εξαιρετική τους επιθετική λειτουργία, ενώ έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι μπορούν να φτάσουν ακόμα πιο μακριά.

Την ίδια στιγμή, αποδεικνύεται ότι εκείνη η πρόκριση του Παναθηναϊκού κάθε άλλο παρά εύκολη ή δεδομένη ήταν, παρότι εκείνη την εποχή δεν έλαβε από πολλούς την βαρύτητα που θα έπρεπε.