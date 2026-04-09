Ηρακλής: Το προφίλ του νέου προπονητή και η… λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά

To SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για ένα από τα «θέλω» του ισχυρού άνδρα του «Γηραιού», Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, αναφορικά με τον επόμενο «εκλεκτό» του πάγκου.

Ο Γιώργος Πετράκης μπορεί να ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε τον Ηρακλή στην επιστροφή στη Super League Ελλάδα, ωστόσο δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας τη νέα σεζόν.

Στον «Γηραιό» έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία εύρεσης του αντικαταστάτη του, με τον ισχυρό άνδρα του συλλόγου, Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, να έχει αναλάβει το «τρέξιμο» της υπόθεσης.

Κι εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια που μόνο αδιάφορη δεν είναι και ενδέχεται να καθορίσει την τελική επιλογή.

Ο διοικητικός ηγέτης του Ηρακλή φέρεται να θέτει ως βασικό «φίλτρο» ο νέος προπονητής να μην πρεσβεύει το build up από την άμυνα, ένα μοντέλο ανάπτυξης που εν έτει 2026, αποτελεί σχεδόν κανόνα για πολλές ομάδες εντός κι εκτός συνόρων.

Αντιθέτως, η προτίμηση στρέφεται σε έναν τεχνικό που υπηρετεί το πιο άμεσο και «παραδοσιακό» ποδόσφαιρο, μακριά από ρίσκα στην πρώτη ζώνη ανάπτυξης.

Και όπως όλα δείχνουν, αυτή η κατεύθυνση δεν είναι απλώς μια σκέψη, αλλά παράγοντας που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην τελική απόφαση για τον νέο προπονητή.