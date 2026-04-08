Χουλιάν Άλβαρες και Αλεξάντερ Σόρλοθ «καθάρισαν» με 2-0 την Μπαρτσελόνα στο «Camp Nou» και έκαναν «βήμα» πρόκρισης στην τετράδα του Champions League για τους Μαδριλένους!

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε προειδοποιήσει ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης θα επιστρέψει και θα πληγώσει την Μπαρτσελόνα μετά το 1-2 των Καταλανών στο «Metropolitano» για τη La Liga.

Απόψε οι... καμικάζι του «Τσόλο» άντεξαν στην πίεση των παικτών του Χάνσι Φλικ που έμειναν με έναν λιγότερο στο 44' εξαιτίας της απευθείας κόκκινης κάρτας στον Κουμπαρσί για ανατροπή του Τζουλιάνο Σιμεόνε, ενώ ο Ράσφορντ απέτυχε πολλάκις να σκοράρει.

Alvarez into the top corner 🕷️🕸️#UCL pic.twitter.com/mOc2c8GcpB — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 8, 2026



Η κατοχή της μπάλας στο 58-42% και οι τελικές 18(7) έναντι 5(3) υπέρ των «μπλαουγκράνα» που είχαν δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ στο 52', ενώ ο Μούσο κατέβασε... ρολά με επτά αποκρούσεις, αντικαθιστώντας επάξια τον τραυματία Γιαν Όμπλακ, σε μια βραδιά που ο Χάντσκο αποχώρησε τραυματίας στο 31' και δημιουργεί μια αγωνία.

Η αριστουργηματική... φαουλάρα του Χουλιάν Άλβαρες για το 0-1 στο 45', από το σημείο που αποβλήθηκε ο Κουμπαρσί και η υποδειγματική επίθεση που μετέφρασε σε γκολ ο Αλεξάντερ Σόρλοθ για το 0-2 στο 70' μετά το γύρισμα του Ρουγκέρι, χώρισαν εν τέλει τις δυο ομάδες στη λήξη του Κόβακς, ανανεώνοντας το... ραντεβού για την σπουδαία ρεβάνς στη Μαδρίτη (14/4, 22:00), όπου η Μπαρτσελόνα θα είναι με την πλάτη στον τοίχο!



Δείτε τα γκολ της βραδιάς και την αποβολή που άλλαξε τις ισορροπίες στα highlights: