Ο Ντιέγκο Σιμεόνε είχε προειδοποιήσει ότι η Ατλέτικο Μαδρίτης θα επιστρέψει και θα πληγώσει την Μπαρτσελόνα μετά το 1-2 των Καταλανών στο «Metropolitano» για τη La Liga.
Απόψε οι... καμικάζι του «Τσόλο» άντεξαν στην πίεση των παικτών του Χάνσι Φλικ που έμειναν με έναν λιγότερο στο 44' εξαιτίας της απευθείας κόκκινης κάρτας στον Κουμπαρσί για ανατροπή του Τζουλιάνο Σιμεόνε, ενώ ο Ράσφορντ απέτυχε πολλάκις να σκοράρει.
Η κατοχή της μπάλας στο 58-42% και οι τελικές 18(7) έναντι 5(3) υπέρ των «μπλαουγκράνα» που είχαν δοκάρι σε εκτέλεση φάουλ του Ράσφορντ στο 52', ενώ ο Μούσο κατέβασε... ρολά με επτά αποκρούσεις, αντικαθιστώντας επάξια τον τραυματία Γιαν Όμπλακ, σε μια βραδιά που ο Χάντσκο αποχώρησε τραυματίας στο 31' και δημιουργεί μια αγωνία.
Δείτε τα γκολ της βραδιάς και την αποβολή που άλλαξε τις ισορροπίες στα highlights: