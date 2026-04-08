Συγκλονίζει ο Μπόλονι για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Του είχα πει να αποσυρθεί αφού τα είχε καταφέρει όλα»

Ο Λάζλο Μπόλονι μίλησε με συγκίνηση για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, αποκαλύπτοντας την τελευταία τους συνομιλία μετά την απώλεια του πατέρα του Ρουμάνου τεχνικού.

Η είδηση του θανάτου ανακοινώθηκε από τη Ρουμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έκανε λόγο για έναν «απόλυτο θρύλο», βυθίζοντας στο πένθος το ρουμανικό ποδόσφαιρο.

Ο Μπόλονι, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε σε ρουμανικό Μέσο για τη σχέση τους, με την οποία συνδέονταν από τη συνύπαρξή τους στην εθνική ομάδα της Ρουμανίας τη δεκαετία του ’80. «Συγχωρέστε με, δεν μπορώ να μιλήσω… δεν είναι η κατάλληλη στιγμή», ανέφερε αρχικά, δείχνοντας τη συναισθηματική του φόρτιση.

Στη συνέχεια αποκάλυψε τι είχε πει στον Λουτσέσκου στην τελευταία τους επικοινωνία: «Του είχα πει να αφήσει το ποδόσφαιρο, ότι δεν είχε τίποτα άλλο να αποδείξει. Τα είχε καταφέρει όλα. Αλλά το ποδόσφαιρο τον κρατούσε ζωντανό».

Παράλληλα, περιέγραψε την αγωνία του τις τελευταίες ώρες, ελπίζοντας σε ένα θαύμα: «Παρακολουθούσα συνεχώς τις ειδήσεις, κάθε μισή ώρα, για να ακούσω κάτι καλύτερο. Δεν μπορώ… ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος».

Ο έμπειρος τεχνικός στάθηκε και στην πορεία ζωής του Λουτσέσκου, τονίζοντας πως έκανε αυτό που αγαπούσε μέχρι το τέλος, αν και ίσως θα άξιζε να ζήσει πιο ήρεμα τα τελευταία του χρόνια.

Κλείνοντας, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, υπογραμμίζοντας τη μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο και θυμίζοντας τη στενή τους σχέση, που ξεκίνησε το 1981 με την επιστροφή του στην εθνική ομάδα και κορυφώθηκε με ιστορικές στιγμές, όπως η νίκη απέναντι στην Ιταλία το 1983.

