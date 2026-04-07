Το deal για τη Σεβίλλη μπαίνει στην τελική ευθεία με επικεφαλής τον Σέρχιο Ράμος!

Καθοριστικές αναμένονται οι επόμενες ημέρες για τη Σεβίλλη, καθώς εντείνεται το ενδιαφέρον για την αλλαγή ιδιοκτησίας του συλλόγου.

Ο Σέρχιο Ράμος, σε συνεργασία με το επενδυτικό fund «Five Eleven», βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών.

Οι διαπραγματεύσεις, που ξεκίνησαν επίσημα από τον Ιανουάριο, έχουν ήδη περάσει από το στάδιο των οικονομικών ελέγχων, με τις δύο πλευρές να ετοιμάζονται για κρίσιμο ραντεβού μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, η πρόταση αφορά την αγορά του 65% των μετοχών έναντι περίπου 400 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις οικονομικές υποχρεώσεις της ομάδας.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της συμφωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την αγωνιστική πορεία της Σεβίλλης. Η παραμονή ή ο πιθανός υποβιβασμός από τη LaLiga θα επηρεάσει σημαντικά τα οικονομικά δεδομένα του deal.

Αυτή τη στιγμή, η ομάδα βρίσκεται σε οριακή θέση στη βαθμολογία, μόλις δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη υποβιβασμού, με οκτώ αγωνιστικές να απομένουν. Παράλληλα, η διοίκηση του συλλόγου δέχεται έντονη κριτική από τους φιλάθλους, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους για τη συνεχιζόμενη αγωνιστική και διοικητική κρίση.