Ο κόσμος της ΑΕΚ «εξαφάνισε» τα εισιτήρια του ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό! 

Τρέλα στον κόσμο της ΑΕΚ ο οποίος εξάντλησε τα εισιτήρια του ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής των πλέι-οφ με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια!

Η Ένωση βρίσκεται στο συν πέντε από ΟΣΦΠ και ΠΑΟΚ μετά το χθεσινό μεγάλο διπλό στο Καραϊσκάκη και αυτή η εξέλιξη φαίνεται πως.... κινητοποίησε τους οπαδούς του Δικεφάλου που μπήκαν και εξαφάνισαν όλα τα εισιτήρια. Εάν μπει κάποιος στη σελίδα της ΠΑΕ ΑΕΚ και προσπαθήσει να κλείσει εισιτήρια θα δει ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα και υπάρχει η ένδειξη εξαντλήθηκαν.

Την ίδια ώρα υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα εισιτήρια για τους εντός έδρας αγώνες των πλέι οφ με ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό αλλά και για την μεγάλη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο για τους 8 του UEFA Conference League.

Βεβαίως, το ντέρμπι της τελευταίας αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό, έχει τη δική του σημασία καθώς εάν πάνε όλα καλά για την ΑΕΚ, μπορεί να είναι ματς-φιέστας τίτλου!