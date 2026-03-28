Ο σοκαριστικός τραυματισμός της Στεφάτου - Πάγωσαν όλοι στο Κορωπί (vid)

Δυστυχώς το ντέρμπι γυναικών μεταξύ Παναθηναϊκού - ΑΕΚ τελείωσε με τον χειρότερο τρόπο, καθώς επισκιάστηκε από τον τραυματισμό της Ελένης Στεφάτου.

Η αρχηγός της ΑΕΚ, σε μια διεκδίκηση της μπάλας έπεσε κάτω σφαδάζοντας κρατώντας το γόνατο της. Το ιατρικό τιμ της Ένωσης μπήκε αμέσως στον αγωνιστικό χώρο για της δώσει τις πρώτες βοήθειες με τις εικόνες να είναι σοκαριστικές καθώς οι κραυγές της Στεφάτου έδειχναν πως ο τραυματισμός της δεν είναι απλός.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι παίκτριες της ΑΕΚ αφιέρωσαν τη νίκη στην άτυχη συμπαίκτρια τους που έφυγε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και με δεμένο γόνατο. Η Στεφάτου, θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς και όπως είναι φυσικό στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση της.