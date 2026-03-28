Νικήτρια η ΑΕΚ στο ντέρμπι (vid)

Η ΑΕΚ πήρε το ντέρμπι της 21ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Γυναικών, καθώς επικράτησε 1-2 του Παναθηναϊκού στο Γ. Καλαφάτης, στο Κορωπί.

Με αυτό το τρίποντο, η Ένωση μείωσε στο -5 τη διαφορά από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ ο οποίος όμως έχει ματς λιγότερο (παίζει στις 16:00 εντός με τον ΑΟ ΡΕΑ), ενώ απομένουν έξι αγωνιστικές για το φινάλε του πρωταθλήματος.

Η Μούγιου έκανε το 0-1 για την ΑΕΚ στο 56', η Κόγγουλη πέτυχε το 0-2 με υπέροχο σουτ, ενώ ο ΠΑΟ μείωσε στο 88' με όμορφη εκτέλεση φάουλ της Πούλιου, με την Ένωση να παίζει όμως σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του αγώνα με δέκα (έχοντας ολοκληρώσει τις αλλαγές) λόγω του τραυματισμού της Στεφάτου, που πάγωσε τους πάντες στο Κορωπί.

Μάλιστα μετά το τέλος του αγώνα οι παίκτριες της ΑΕΚ αφιέρωσαν τη νίκη στην συμπαίκτρια τους που έφυγε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και με δεμένο γόνατο. Η Στεφάτου, θα υποβληθεί σε εξετάσεις για να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.