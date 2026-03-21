ΠΑΟΚ: Ενόχληση στο γόνατο ο Μιχαηλίδης - Χωρίς Ιβανούσετς και τους τρεις τραυματίες στον Βόλο

Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Βόλου (22/3 19:00), με τον Γιάννη Μιχαηλίδη να αισθάνεται ενοχλήσεις στο γόνατο - Εκτός αποστολής οι τραυματίες και ο τιμωρημένος Ιβανούσετς.

Ολοκληρώθηκε η «ασπρόμαυρη» προετοιμασία ενόψει του αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο απέναντι στον τοπικό ΝΠΣ, με τον οποίο πέφτει η αυλαία της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν πάνω στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες του επικείμενου αγώνα, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Όσον αφορά τους τραυματίες, ο Γιώργος Γιακουμάκης ακολούθησε μέρος του προγράμματος και στη συνέχεια δούλεψε ατομικά, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τζόντζο Κένι υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Εκτός μάχης είναι κι ο Λούκα Ιβανούσετς λόγω καρτών, καθώς κι ο Γιάννης Μιχαηλίδης , ο οποίος είχε μια ενόχληση στο γόνατο τις προηγούμενες μέρες, μετά το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό.

Κλήθηκε στην Εθνική, παρόλα αυτά ανακλήθηκε λόγω του τραυματισμού του, ενώ αύριο (22/3) δεν θα αγωνιστεί, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμος στα επερχόμενα ντέρμπι.

Το απόγευμα η ομάδα θα αναχωρήσει οδικώς για Βόλο, ενώ αύριο (22/3 19:00) αντιμετωπίζει τον ΝΠΣ Βόλο και ψάχνει τρίποντο κορυφής, ενόψει των πλέι οφ.