Απίθανο: Ο προπονητής της Σενεγάλης πήγε το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα σε στρατιωτική βάση! (vid)

Υπό στρατιωτική προστασία φέρεται να βρίσκεται πλέον το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα που κατέκτησε η Σενεγάλη!

Υπό στρατιωτική προστασία φέρεται να βρίσκεται πλέον το τρόπαιο του Κόπα Άφρικα που κατέκτησε η Σενεγάλη!

Οργή επικρατεί στις τάξεις των Σενεγαλέζων μετά την απίστευτη απόφαση της αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου να δώσει στα "χαρτιά" τον τίτλο του πρόσφατου Κόπα Άφρικα στο Μαρόκο, παρότι η Σενεγάλη ήταν εκείνη που κέρδισε στον δραματικό και επεισοδιακό τελικό.

Στη Σενεγάλη είναι αποφασισμένοι να το πάνε... μέχρι τέλους, ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουν το τρόπαιο και μάλιστα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί ένα βίντεο με τον προπονητή της ομάδας, Πάπε Τιαό να έχει πάει το Κύπελλο σε στρατιωτική βάση, όπου και φέρεται να φυλάσσεται πλέον!

