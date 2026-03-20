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Τα highlights της ήττας - αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Μπέτις (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από την ήττα του Παναθηναϊκού από την Μπέτις με 4-0.
Τα highlights της ήττας - αποκλεισμού του Παναθηναϊκού από την Μπέτις (vid)