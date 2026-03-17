Μπέτις: Ετοιμοπόλεμος ο Άμραμπατ για Παναθηναϊκό

Ο Σοφιάν Άμραμπατ υπολογίζεται στα πλάνα της Μπέτις για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Μια επιστροφή μετρά ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ενόψει της ρεβάνς της Μπέτις με τον Παναθηναϊκό την Πέμπτη (19/3, 22:00) στη Σεβίλλη. Ο Σοφιάν Άμραμπατ έχε τεθεί στη διάθεσή του, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και προπονείται κανονικά τις τελευταίες μέρες.

Ο Μαροκινός μέσος είχε βρεθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Θέλτα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε, με τον Πελεγκρίνι να μην θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του σε ένα ματς υψηλής έντασης. Ωστόσο, υπολογίζεται για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και το πιο πιθανό είναι ο Άμραμπατ να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή, καθώς του λείπει αγωνιστικός ρυθμός.

