Το πρότζεκτ είναι ήδη πετυχημένο όμως τώρα αρχίζουν όλα για την ΑΕΚ…

Η ΑΕΚ είχε μόνο μια επιλογή για να τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο. Να νικήσει. Δεν τα κατάφερε. Όμως τίποτα δεν τελείωσε. Τώρα αρχίζουν όλα. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Τώρα έρχονται τα σπουδαία. Υπάρχουν δύο τελευταία… συμβατικά ματς με Τσέλιε στη Φιλαδέλφεια και μετά πάλι μέσα με Κηφισιά και μετά αρχίζει η καταιγίδα των μεγάλων αγώνων. Η σεζόν είναι ήδη πετυχημένη. Η ΑΕΚ δεν χρειάστηκε χρόνο και δικαιολογίες, που και τα δύο ήταν εύλογα να τα ζήταγε, κι από τον Αύγουστο τρέχει τη νέα σεζόν του νέου πρότζεκτ σαν να είναι η δεύτερη. Όμως αυτό αρκεί μόνο για να μην υπάρχει ούτε υποψία σκέψης για αλλαγές σε αυτούς που τρέχουν την ομάδα από την κορυφή, δεν μιλάω για την ιδιοκτησία που επίσης είναι πετυχημένη, μέχρι και τον βασικό κορμό των ποδοσφαιριστών. Δεν εξασφαλίζει το που θα κάτσει τελικά η μπίλια σε πρωτάθλημα και Conference League. Αλλαγές θα γίνουν σίγουρα στο ρόστερ όπως γίνονται πάντα. Προσθήκες και αποχωρήσεις ενώ δεν αποκλείεται και κάποια πώληση. Όμως σε κάθε περίπτωση έχει ήδη φτιαχτεί μια πολύ καλή ομάδα που οι άνθρωποι που την έφτιαξαν αποτελούν εγγύηση για το ότι μπορούν να την κάνουν ακόμα καλύτερη.

Η ΑΕΚ έχει ξεπεράσει ήδη της προσδοκίες που υπήρχαν όταν ξεκίναγε και αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας ιδίως κάτι τέτοιες Δευτέρες. Ηλιόπουλος, Ριμπάλτα και Νίκολιτς έχουν κάνει τα πράγματα πιο καλά από όσο υπήρχε απαίτηση να τα κάνουν. Από εκεί και πέρα το ποδόσφαιρο είναι στιγμές. Στο Περιστέρι δεν την πήγαν την ΑΕΚ. Κάποιες άλλες φορές την έχουν πάει. Μπορεί να την πάνε και στο μέλλον κι όπως είπαμε στην αρχή τώρα έρχονται οι… ατελείωτοι μεγάλοι αγώνες.

Από εδώ και πέρα χρειάζεται ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια από όλους. Σίγουρα και μεγαλύτερη συγκέντρωση για να μην κάνουν την ζωή τους δυσκολότερη και αδικούν τους εαυτούς τους και τους κόπους τους. Το να παίζουν πάντα όλοι καλά δεν είναι ρεαλιστικό. Όμως υπάρχει απαίτηση για το 100% της προσπάθειας και τον μέγιστο βαθμό συγκέντρωσης. Γιατί τα παιχνίδια από την Κυριακή και μετά θα είναι με αντιπάλους που θα συγχωρούν ακόμη λιγότερα λάθη ή κακές αποφάσεις. Σε Ευρώπη και Ελλάδα. Βέβαια μέχρι τότε απαιτείται νίκη την Πέμπτη και νίκη την Κυριακή. Η πρώτη όχι για την πρόκριση αλλά για πολλούς άλλους λόγους και με την Κηφισιά για… 1000 λόγους αλλά πάνω από όλα για τους τρεις βαθμούς.

Εκτός λοιπόν από την γενική ανάλυση που εγώ την έχω ήδη κάνει και βλέπω το μέλλον λαμπρό με τους ίδιους βασικούς πυλώνες και την ίδια σωστή νοοτροπία υπάρχει και το ΤΩΡΑ. Αυτό που έρχεται. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια και χωρίς ίδια μέτρα και σταθμά η ΑΕΚ είναι στην ίδια θέση με αυτούς που έχουν όλα τα πλεονεκτήματα. Από πετυχημένους και σταθερούς προπονητές, πολύ μεγαλύτερη εμπειρία πρωταθλητισμού, σταθερό κορμό και μέχρι το να μην ανησυχούν ποτέ αν θα γίνει κάποιο… ανθρώπινο λάθος σε βάρος τους. Στην πραγματικότητα, πολλές φορές οι διαιτητές δείχνουν να έχουν μεγαλύτερη ανησυχία για το αν θα τα καταφέρουν από ότι οι… ίδιοι.

Κόντρα σε όλα αυτά η ΑΕΚ έχει καταφέρει να έχει τους ίδιους βαθμούς και ακριβώς τα ίδια συνολικά αποτελέσματα με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Στα ντέρμπι του δεύτερου γύρου η ΑΕΚ δεν έμεινε απλά αήττητη και με τους τρεις που θα αντιμετωπίσει στα πλέι οφ αλλά ήταν αυτή που έφτασε πιο κοντά σε νίκες με τους άλλους δύο βασικούς διεκδικητές του τίτλου. Δεν ήταν και δεν είναι το φαβορί όμως στην πραγματικότητα ακλόνητο φαβορί δεν υπάρχει. Το λέει η βαθμολογία αλλά όχι μόνο. Κι αν ένα πράγμα έχει κερδίσει αυτή η ομάδα με το σπαθί της είναι την εμπιστοσύνη του λαού της που και στο Περιστέρι έδωσε ρεσιτάλ. Τώρα αυτή την στήριξη την χρειάζεται ακόμη περισσότερο. Γιατί τώρα αρχίζουν όλα…