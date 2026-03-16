Τρία χαμένα «κανονάκια» της ΑΕΚ, φέρνουν πιο μπροστά ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό

Ο Βασίλης Βέργης αναλύει πως διαμορφώνονται οι συνθήκες στη μάχη του τίτλου μία αγωνιστική πριν από την τελική ευθεία των play off.

Θεωρητικά υπάρχουν τρεις ομάδες στην κορυφή της βαθμολογίας με 57 πόντους η κάθε μία. Πρακτικά υπάρχει μία "χαμένη" και δύο που βγαίνουν ένα "κλικ" πιο μπροστά της, 7 παιχνίδια πριν από το φινάλε του πρωταθλήματος. Σωστότερα ένα ματς προτού μπούμε στη μεγάλη μάχη των 6 αγωνιστικών play off.

Η ΑΕΚ πέταξε όχι ένα, όχι δύο αλλά ΤΡΙΑ "κανονάκια" που θα μπορούσαν να της δώσουν προβάδισμα τουλάχιστον δύο βαθμών στην έναρξη του μίνι πρωταθλήματος. Και τα τρία από αμυντικά λάθη, κυρίως προσωπικά και όχι μόνο.

- Έφτασε μία φάση πριν τη μεγάλη νίκη στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και... κατάφερε να ισοφαριστεί στο 106' (!) από το επιπόλαιο πέναλτι που έκανε ο Μουκουντί στον Αντρέ Λουίς. Αν είχε κρατήσει για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη, σήμερα θα ήταν στο +3 από τον Ολυμπιακό.

- Πήγε στο Βόλο έχοντας 22.000 οπαδούς στο πλευρό της. Νέα Φιλαδέλφεια ήταν εκείνη την ημέρα το Πανθεσσαλικό. Κι όμως κατάφερε να ισοφαρίσει στο 95ο λεπτό με τη γκολάρα του Ρέλβας σε ένα ματς που κυνηγούσε από την αρχή το σκορ εξαιτίας προσωπικών λαθών πρώτα του Ρότα και μετά του Πήλιου.

- Χθες είχε ακόμη ένα "match point" που θα της πρόσφερε πλεονέκτημα στην έναρξη των play off. Το πέταξε κι αυτό. Τρίτο χαμένο "κανονάκι" στο Περιστέρι, παρά το γεγονός ότι μπόρεσε να ανατρέψει το 0-1. Κι όμως, αμέσως μετά το 1-2 δέχτηκε γκολ από στατική φάση, ευθύνη όλης της αμυντικής της λειτουργίας. Είχε προηγηθεί το πρώτο του Ατρομήτου πάλι από στατική φάση με την ευθύνη στο (μη) μαρκάρισμα του Μήτογλου να βαρύνει περισσότερο τον αμυνόμενο Γιόβιτς.

Εχω γράψει πολλές φορές ότι το ποδοσφαιρικό πρότζεκτ που δημιούργησαν φέτος οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς είναι εξαιρετικό. Και έχει πολύ μέλλον. Όμως ακόμη είναι και λίγο "άγουρο" καθώς βρίσκεται σε διαδικασία εξέλιξης. Λογικό, αφού δουλεύεται μόλις 9 μήνες. Οπότε δεν είναι παράλογο να υπάρχουν και γκέλες.

Θα πει κάποιος ότι η ΑΕΚ πληρώνει και την ατυχία. Δοκάρι ο Γιόβιτς στο 94' στην Τούμπα, δοκάρι ο ίδιος πριν το 2-2 στο Βόλο, διπλό δοκάρι Μουκουντί - Γιόβιτς χθες στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Ατρόμητο. Ολα παίζουν ρόλο. Λιγότερο θαρρώ όμως ρόλο για την ισοπαλία στο Περιστέρι έπαιξε η κόπωσή της από το ευρωπαϊκό ματς, το οποίο είχε "σβήσει" στις αρχές του β΄ ημιχρόνου με το εμφατικό 0-4 στο Τσέλιε. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα λάθη στην άμυνα. Η οποία δείχνει να έχει μια "απόσταση" από την επίθεση που βρίσκει σχεδόν πάντα το γκολ.

Το θέμα για την ΑΕΚ, λοιπόν, είναι ότι πιθανότατα θα μπει ισόβαθμη στα play off με δύο ομάδες οι οποίες υπερτερούν εκείνης σε "δουλειά ετών". Ο ΠΑΟΚ είναι στα χέρια του Ραζβάν Λουτσέσκου από το 2017 -με εξαίρεση ένα διάστημα-, ο Ολυμπιακός στα χέρια του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για 3η σεζόν, η ΑΕΚ στα χέρια του Μάρκο Νίκολιτς για 9 μήνες. Επίσης ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πλήρωσαν τον προηγούμενο μήνα τον "φόρο Ευρώπης", τόσο σε τραυματισμούς (ειδικά ο Δικέφαλος), όσο και σε κόπωση. Αποκλείστηκαν και οι δύο και έχουν μπροστά τους μόνο το πρωτάθλημα, με εξαίρεση φυσικά τον τελικό κυπέλλου για τον ΠΑΟΚ. Αντίθετα η ΑΕΚ θα δώσει τουλάχιστον δύο παιχνίδια ακόμη στους "8" του Conference league, πιθανότατα με την Ράγιο Βαγιεκάνο και προσδοκά να πάει ακόμη μακρύτερα.

Και κάτι ακόμη που δεν μπορεί να μείνει εκτός συζήτησης καθώς ο τίτλος θα κριθεί στα μεταξύ τους ματς συν αυτά με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ έχει 6 νίκες σε 9 ντέρμπι φέτος (δεν έχει χάσει από ΑΕΚ και ΟΣΦΠ), ο Ολυμπιακός μόλις μία, η ΑΕΚ έχει νικήσει 2 φορές τον Παναθηναϊκό αλλά καμία τους δύο ανταγωνιστές της για τον τίτλο.

Βεβαίως τα play off θα διακοπούν λόγω Εθνικής, λόγω Πάσχα ενώ υπάρχουν και οι αναβολές αν ΑΕΚ και Παναθηναϊκός πάνε μακριά στην Ευρώπη.

Για την ώρα όμως, η Ένωση με τα τρία "πεταμένα κανονάκια" είναι η "χαμένη" της τριπλής ισοβαθμίας. Τα υπόλοιπα, όλες οι απαντήσεις δηλαδή, μόνο στο γήπεδο...