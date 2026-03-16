Η Άρσεναλ ετοιμάζει πρόταση για την αγορά του Λουκεμπά

Η Άρσεναλ θέλει να ενισχύσει το καλοκαίρι την άμυνα της και ο Μίκελ Αρτέτα έχει δώσει ήδη στη διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου τη λίστα με τους παίκτες που έχει ξεχωρίσει.

Πρώτος στη λίστα αυτή είναι ο Γάλλος στόπερ, Καστέγιο Λουκεμπά, ο οποίος μπορεί να επέκτεινε το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2029, αλλά η Λειψία φέρεται να είναι έτοιμη να συζητήσει τη μεταγραφή του.

Σύμφωνα με τη «L’Equipe» η Άρσεναλ ήδη έχει προσεγγίσει τη Λειψία για να πάρει το καλοκαίρι τα δικαιώματα του και το σχετικό ρεπορτάζ υποστηρίζει πως είναι πρόθυμη να δώσει 60 εκατ. ευρώ, όσα είναι και η ρήτρα εξαγοράς που φρόντισε να βάλει στο συμβόλαιο του 23χρονου στόπερ η διοίκηση της γερμανικής ομάδας.

Ο Γάλλος άσος έφθασε το καλοκαίρι του 2023 στη Λειψία σε ηλικία μόλις 20 ετών από τη Λιόν και υπέγραψε αρχικό συμβόλαιο για πέντε σεζόν έως το 2028, το οποίο παρέτεινε για έναν ακόμη χρόνο.

Στην πρώτη του σεζόν βρήκε θέση βασικού στην άμυνα (24 φορές σε 34 αγώνες της Bundesliga και επτά φορές στις οκτώ στο Champions League), ενώ και φέτος είναι βασικός και αναντικατάστατος στη γερμανική ομάδα, έχοντας ένα γκολ και μια ασίστ σε 23 αγώνες.