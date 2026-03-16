Αναγκαίο κακό, το μυαλό όλων ήταν στην Μπέτις!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, που ήταν αναγκαίο… κακό ενόψει Μπέτις, αλλά και την ευκαιρία, που δεν αξιοποίησαν αρκετοί από αυτούς, που δεν παίζουν στην Ευρώπη και τον Τσιριβέγια, που φάνηκε πόσο έλειψε από την ομάδα.

Την ερχόμενη Πέμπτη ο Παναθηναϊκός παίζει το παιχνίδι της 20ετίας στην Σεβίλλη. Οπότε το σημερινό παιχνίδι με τον Παναιτωλικό έμοιαζε να είναι σαν ένα αναγκαίο κακό.

Ο Μπενίτεθ το έδειξε και με τις επιλογές του στην ενδεκάδα, αλλά και με τις αλλαγές. Φουλ-μπακ στις πλευρές οι Παντελίδης, Ζαρουρί, κεντρικά χαφ οι Κοντούρης, Σισοκό και αλλαγές στην διάρκεια του αγώνα ο Βιλένα, ο Γιάγκουσιτς. Κανείς τους δεν παίζει την Πέμπτη. Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήταν ο Σισοκό, που ούτε σαν χαφ, ούτε σαν δεξί μπακ-χαφ προς το τέλος του αγώνα έκανε κάτι. Ηταν μία ταχύτητα πίσω από όλους.

Ο παίκτης, που πήγε να πάρει το παιχνίδι ήταν ο Ζαρουρί, που ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο σαν φουλ-μπακ δημιούργησε πολλά προβλήματα και από τα πόδια του ξεκίνησαν τέσσερις μεγάλες φάσεις για γκολ. Και εμεινε μέχρι το τέλος, διότι την Πέμπτη λόγω τιμωρίας δεν παίζει.

Ηταν λογικό με τόσες αλλαγές και ενδεκάδα, που δεν θα ξαναδούμε να ψάχνεται για ολόκληρο το πρώτο ημίχρονο η ομάδα, αφού δεν είχε και κάποια σημεία αναφοράς στην ενδεκάδα με σημαντικότερο τον Τετέι.

Με βάση τις ευκαιρίες του δευτέρου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι, αλλά ο Κουτσερένκο ήταν σε σπουδαία βραδιά.

Το πιο ευχάριστο σε ένα βράδυ, που η ομάδα δεν νίκησε, ήταν η παρουσία του Τσιριβέγια από το 63, που μπήκε μέχρι εκεί κοντά στο 90, που… μπούκωσε αφού είχε να παίξει πολύ καιρό. Αν ο Βιλένα σκόραρε απέναντι στην εστία και δεν έστελνε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα, θα λέγαμε για την ασίστ του Ισπανού, που έκανε την διαφορά. Γενικά η παρουσία του Τσιριβέγια δημιουργικά βοήθησε πολύ την ομάδα και έδειξε πόσο έλειψε όλο αυτό το διάστημα.

Από τους παίκτες, που πήραν ευκαιρία σήμερα αυτός, που έδειξε, ότι είναι έτοιμος να παίξει όποτε του ζητηθεί ήταν ο Κότσαρης. Είχε τρεις πολύ σημαντικές αποκρούσεις, που μπορεί να γινόντουσαν γκολ και να έχανε ένα ματς ο Παναθηναϊκός, που είχε παραπάνω ευκαιρίες να το πάρει. Για αυτό ο Κότσαρης δικαιότατα είναι ο δεύτερος στην σειρά μετά τον Λαφόν και για δεύτερη φορά μετά την Τούμπα με δικές του αποκρούσεις κράτησε το μηδέν.

Δεν θέλω να σταθώ άλλο στο σημερινό παιχνίδι, διότι το έχω ζήσει και στο παρελθόν. Όταν η ομάδα, όλος ο οργανισμός ζει για την πρόκριση στα προημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης δεν έχω απαιτήσεις, ούτε από το σημερινό παιχνίδι, ούτε στην Τρίπολη. Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη πάει να κάνει κάτι κόντρα στα προγνωστικά, κάτι που έχει να κάνει από το 2003! Δεν το λες και λίγο.

Εξάλλου και ο κόσμος για το ματς της Πέμπτης ζει. Απόψε η Λεωφόρος δεν γέμισε, για την Σεβίλλη τα τσάρτερ γέμισαν και αν είχε και άλλα τρία και αυτά θα γέμιζαν. Ολοι μας έχουμε το μυαλό μας στην Πέμπτη.

*Για να καταλάβει κανείς, πόσο δεν ήθελε να ρισκάρει την συμμετοχή παικτών που θα παίξουν την Πέμπτη, εκεί που είχε λύσεις ο Μπενίτεθ δεν έβαλε κανέναν. Θα μπορούσε να βάλει αλλαγές Τετέι, Ταμπόρδα, Μπακασέτα, Ρενάτο και να πάρει το ματς. Δεν το έκανε και καλά έκανε, διότι στην Ευρώπη τα κουκιά είναι μετρημένα και έφτυσε αίμα ο Παναθηναϊκός να πάει σχετικά γεμάτος στην Σεβίλλη.

*Δεν έχω όρεξη για γκρίνια, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί δεν είναι πέναλτι το τράβηγμα του Μπουχαλάκη στον Τζούρισιτς στο 46, ενώ η μπάλα παιζόταν. Εχουν δοθεί πολλά τέτοια πέναλτι σε άλλες ομάδες , στον Παναθηναϊκό, γιατί όχι. Επίσης στην φάση του 75, που δόθηκε επιθετικό φάουλ του Τζούρισιτς ένα replay δείχνει, ότι ο Τζούρισιτς προλαβαίνει και τον πατάει ο αντίπαλος. Γενικά ο Τσιμεντερίδης είναι ένας κακός διαιτητής σε όσα ματς τον έχω δει, αλλά σήμερα έχει μεγάλη ευθύνη στο var και ο Κατοίκος.

*Kαι η Μπέτις παρότι έπαιζε πιο κρίσιμο παιχνίδι στο πρωτάθλημα με την Θέλτα έκανε αλλαγές, έμεινε στην ισοπαλία, αλλά είχε και εκείνη ευκαιρίες για γκολ στο τέλος, αλλά είχε και η Θέλτα ευκαιρίες, για να νικήσει. Το είδα το ματς και διαπίστωσα και σήμερα, ότι στα αμυντικά στημένα η Μπέτις έχει θέμα. Το γήπεδο είχε πολύ κόσμο και στο αποψινό ματς και θα είναι κόλαση για την ομάδα την Πέμπτη το βράδυ. Αυτό, όμως, σε κρατάει σε εγρήγορση και σε μεγάλη συγκέντρωση συνήθως. Η Μπέτις, πάντως, είναι το μεγάλο φαβορί. Μεσοεπιθετικά έχει τρομερή ποιότητα και ταχύτητα.

*Με βάση την αποψινή ενδεκάδα Τουμπά και Ερνάντεθ διεκδικούν την θέση του αριστερού στόπερ στην Ισπανία με Ιγκασον, Κάτρη να είναι οι άλλοι δύο. Καλάμπρια και Κυριακόπουλος τα μπακ, Μπακασέτας, Ρενάτο τα κεντρικά χαφ με Τσέριν να διεκδικεί και μπροστά Πελίστρι, Ταμπόρδα, Τετέι. Και τερματοφύλακας ο Λαφόν. Για εκεί πάμε, αν δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο.