Η σπίθα άναψε από την Ευρώπη, επιτέλους θα ζήσουμε μία Λεωφόρο από τα παλιά!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την σπίθα που άναψε και πάλι στον κόσμο του Παναθηναϊκού μετά τις τελευταίες νίκες σε Ελλάδα, αλλά κυρίως με την πορεία στην Ευρώπη και την Λεωφόρο που την Κυριακή θα θυμίσει Λεωφόρο από τα παλιά…

Μία σπίθα θέλει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και είναι έτοιμος να σπάσει κάθε ρεκόρ. Το 2010 έκανε το ρεκόρ διαρκείας και η τότε ομάδα πήρε το πρωτάθλημα και είχε και μία εντυπωσιακή πορεία στην Ευρώπη. Η φετινή χρονιά, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Οι αλλαγές, που έγιναν τον Οκτώβριο προς την σωστή κατεύθυνση οδήγησαν την ομάδα μετά από ένα τρίμηνο που ψαχνόταν να φθάσει να θυμίσει στην Ευρώπη Παναθηναϊκό από τα παλιά.

Το ζήσαμε την Πέμπτη το βράδυ, όταν η ομάδα του Μπενίτεθ με παίκτη λιγότερο για πάνω από μισή ώρα κέρδισε την Μπέτις, που είναι το δεύτερο φαβορί για να κατακτήσει το Europa League. Από μόνη της είναι μία τεράστια ευρωπαϊκή νίκη με την ομάδα να παίζει χωρίς 12 παίκτες για διάφορους λόγους και με παίκτη λιγότερο και με κόντρα διαιτησία. Και κόντρα σε μία ομάδα πολύ καλύτερη.

Ο κόσμος πήγε με θετική αύρα στο γήπεδο και στο τέλος το χάρηκε με την ψυχή του. Και μαζί με τους παίκτες γιόρτασε τη νίκη. Ό,τι και να γίνει την ερχόμενη Πέμπτη στην Σεβίλλη αυτή η νίκη δεν χάνει την αξία της και η φετινή πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη είναι πετυχημένη. Εκτός όλων των άλλων τα αποτελέσματα και η ευρωπαϊκή πορεία έχουν ανεβάσει την ομάδα στο ranking της ΟΥΕΦΑ στην 75η θέση, όταν άρχισε την φετινή σεζόν από την 111η θέση!

Το πιο σημαντικό; Οι τελευταίες άνετες νίκες της ομάδας στο πρωτάθλημα, οι νέοι πρωταγωνιστές όπως ο Ταμπόρδα, ο Τετέι, ο Κάτρης και κυρίως τα ευρωπαϊκά αποτελέσματα άναψαν την σπίθα στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Στο χέρι της ομάδας είναι αυτή η σπίθα να γίνει φλόγα και πυρκαγιά και φέτος, αλλά κυρίως τη νέα σεζόν. Διότι αν γίνει πυρκαγιά κόσμος και ομάδα ενωμένοι μπορούν να πετύχουν τα πάντα.

Το μυαλό όλων είναι στην Σεβίλλη, αφού το ματς της ερχόμενης Πέμπτης είναι το ματς της 20ετίας για τον Παναθηναϊκό. Τελευταία φορά, που η ομάδα πέρασε στα προημιτελικά του Europa League (τότε ΟΥΕΦΑ) ήταν το 2003, όταν αποκλείστηκε από την Πόρτο του Μουρίνιο. Για να καταλάβει κανείς που έχει φθάσει η σημερινή ομάδα στην Ευρώπη… Ο κόσμος ζει για αυτό το ματς και γεμίζει αεροπλάνα και ξενοδοχεία με στόχο την Πέμπτη το βράδυ να είναι δίπλα στην ομάδα στην μεγάλη προσπάθεια, που θα κάνει να περάσει στα προημιτελικά. Το λέω από τώρα. Φαβορί παραμένει η Μπέτις, ο Παναθηναϊκός θα υποφέρει στην Σεβίλλη, αλλά στο ποδόσφαιρο όλα γίνονται.

Πριν από αυτό το παιχνίδι, όμως, η ομάδα παίζει για το πρωτάθλημα με τον Παναιτωλικό. Θα γίνουν πολλές αλλαγές και οφείλουν αυτοί, που θα παίξουν να πάρουν τη νίκη, πρώτα για να εξαντλήσουν τις πιθανότητες να τερματίσουν πιο ψηλά από την τέταρτη θέση, για να διατηρήσουν το νικηφόρο σερί και κυρίως, για να ικανοποιήσουν τον κόσμο, που θα πάει στο γήπεδο.

Επιτέλους ήρθε η ώρα την Κυριακή το βράδυ να ζήσουμε μία Λεωφόρο από τα παλιά. Τι είναι το ποδόσφαιρο. Πριν ένα μήνα αποδοκιμασίες μετά την κακή εικόνα και την ισοπαλία με την ΑΕΛ, τώρα αποθέωση και θετική αύρα. Οσοι παίξουν την Κυριακή το βράδυ στην Λεωφόρο θα ζήσουν καταστάσεις, που δεν έχουν ξαναζήσει και θα καταλάβουν, ότι αν την σπίθα που άναψαν την κάνουν φλόγα θα ζήσουν πρωτόγνωρες στιγμές. Ανεπανάληπτες. Επιτέλους ήρθε και πάλι η ώρα η Λεωφόρος να θυμίζει Λεωφόρο από τα παλιά, που ο κόσμος δίνει παλμό και δημιουργεί εκπληκτική ατμόσφαιρα.

Είναι και ευκαιρία να δούμε και παιδιά, που δεν έχουμε δει όπως τον Γιάγκουσιτς, που είναι πολύ καλός στις προπονήσεις και άλλους παίκτες, που δεν έχουν παίξει πολύ και διψάνε για μία ευκαιρία, όπως ο Παντελίδης. Οποιοι και να παίξουν πρέπει να τα δώσουν όλα, να πάρουν τη νίκη, να ευχαριστήσουν τον κόσμο και να πάει η ομάδα με καλή ψυχολογία στην Σεβίλλη.

*Ο Ταμπόρδα είναι ο πιο αγαπημένος παίκτης του κόσμου και μέχρι και δύο τραγούδια έχουν βγει για αυτόν τις τελευταίες ημέρες. Αν δεν παίξει την Κυριακή λόγω ξεκούρασης, ακόμα και αλλαγή να μπει θα γνωρίσει μεγάλη αποθέωση από τον κόσμο, που τον πίστεψε από την πρώτη στιγμή, κόντρα στους προπονητές, που τον είχαν θάψει…