Το ελληνικό… ιστορικό του Τεκπετέι που «συνδέεται» με την ΑΕΚ

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Λουντογκόρετς.

Τον Μπέρναρντ Τεκπετέι με την ΑΕΚ, συνδέει η ιστοσελίδα «Africafoot».

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η Ένωση φέρεται να ενδιαφέρεται για τον 28χρονο μεσοεπιθετικό της Λουντογκόρετς ο ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την βουλγαρική ομάδα.

Από την πλευρά της, η Λουυντογκόρετς παρουσιάζεται να αξιώνει πέντε εκατομμύρια ευρώ για την πώληση του ποδοσφαιριστή.

Ο Τεκπετέι που γράφει στο κοντέρ 35 ματς – 5 γκολ – 4 ασίστ την τρέχουσα σεζόν, έχει ελληνικό…ιστορικό.

Τον Δεκέμβριο του ΄24 και σε μια περίοδο όπου προερχόταν από σοβαρό τραυματισμό (κάταγμα κνήμης) που υπέστη στο παιχνίδι με την Μπακού για τον γ΄προκριματικό γύρο του Τσάμπιονς Λιγκ, προτάθηκε στον Άρη όπως είχε γράψει το SDNA.

Μάλιστα σε εκείνο το τάιμινγκ η Λουντουγκόρετς έδειχνε διατεθειμένη να εξετάσει προτάσεις για την παραχώρησή του μέσω εξάμηνου δανεισμού και οψιόν αγοράς.

Τέλος να σημειώσουμε πως το καλοκαίρι του ΄23 δημοσιεύματα στην Βουλγαρία έκαναν λόγο για ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού με την Λουντογκόρετς να τον κοστολογεί εκείνη την περίοδο με 5 εκατομμύρια ευρώ.