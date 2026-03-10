Άρης: Τα εισιτήρια για Σέρρες

Η ΠΑΕ Άρης ενημέρωσε για τον τρόπο με τον οποίο θα διατεθούν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Πιο αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει τον κόσμο της ομάδας μας ότι όσοι θέλουν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου (14/03) με τον Πανσερραϊκό (19:30) θα πρέπει να ακολουθήσουν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/p-a-e-panserraikos-p-a-e-aris-filoksenoumenoi/

Η τιμή του εισιτηρίου είναι 25 ευρώ στη θύρα 01Α-01Β και η επαλήθευσή του θα γίνει μέσω της εφαρμογής Gov.gr Wallet.

Παρακαλούμε τους φιλάθλους μας να έχουν επαληθεύσει το εισιτήριό τους στην εφαρμογή πριν την έλευσή τους στις Σέρρες και να φέρουν μαζί τους πιστοποιητικό ταυτοποίησης, όπως Αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία στον οποιοδήποτε έλεγχο και να έχουν πρόσβαση στο Δημοτικό γήπεδο της πόλης.