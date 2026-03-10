Ποτσετίνο: Ψηλά στη λίστα της Ρεάλ!

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναζητά τον επόμενο προπονητή της ενόψει της νέας σεζόν, με τον Άλβαρο Αρμπελόα να χάνει έδαφος στις επιλογές της ομάδας.

Σύμφωνα με τον Ισπανό δημοσιογράφο Ρόδρα του ESPN, το όνομα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο βρίσκεται πολύ ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.

Ο Αργεντινός τεχνικός, πρώην προπονητής των Τότεναμ, Παρί και Τσέλσι, εκτιμάται ιδιαίτερα από τον Φλορεντίνο Πέρεθ για τη φιλοσοφία του και την ικανότητά του στη διαχείριση κορυφαίων παικτών. Ο Ποτσετίνο γνωρίζει καλά τη LaLiga από την εποχή που ήταν παίκτης και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Κιλιάν Εμπαπέ, κατακτώντας μαζί τρεις τίτλους και διατηρώντας εξαιρετική σχέση μαζί του.

Δεν αποκλείεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες η «Βασίλισσα» να προχωρήσει στην επιλογή του νέου της προπονητή.