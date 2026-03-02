Ο Ταμπόρδα έγινε τραγούδι! (vid)

Ο Βιθέντε Ταμπόρδα το τελευταίο διάστημα κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις και ανάγκασε τους φίλους του Παναθηναϊκού να τον κάνουν... τραγούδι.

Από τα τέλη Ιανουαρίου και το ματς με τη Ρόμα άρχισε ο Βιθέντε Ταμπόρδα να παίρνει χρόνο συμμετοχής στον Παναθηναϊκό και κάνει απίστευτα πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και σκοράρει και δίνει ασίστ και γενικά να ομορφαίνει το παιχνίδι των «πρασίνων».

Οι οπαδοί του «Τριφυλλιού» τον αγάπησαν και μάλιστα κάποιοι έγραψαν ένα τραγούδι για χάρη του, παρομοιάζοντας τον με τον Έκι, ενώ δεν ξεχνούν ότι στον πρώτο γύρο δεν έπαιρνε ευκαιρίες.

Απολαύστε το...